Терещенко о Ливо в «Тракторе»: «Генменеджер провел просто прекрасную работу. Но Джошу важно понять, что выигрывает кубки команда, а не один человек»

Алексей Терещенко похвалил «Трактор» после подписания Джоша Ливо.

Контракт челябинского клуба с 32-летним канадским нападающим рассчитан на один сезон.

«Важно понимать, что регулярный чемпионат и плей‑офф - это два разных турнира. Да, у Ливо были травмы, но будет важно, как он будет вести себя в команде, поэтому здесь много нюансов.

В «Тракторе », как и в «Салавате Юлаеве» в том году, много иностранцев. Виктор Козлов с легионерами справился, они играли достаточно неплохо, Ремпал, например, получил контракт в НХЛ.

Ливо важно понять, что выигрывает кубки команда, а не один человек, плюс в плей‑офф прошлого сезона у него не заладилось. Джош может забить, решить исход матча.

Будем смотреть, но точно можно сказать, что [генменеджер] Алексей Волков провел просто прекрасную работу», - сказал трехкратный чемпион мира в составе сборной России.