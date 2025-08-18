Генменеджер «Трактора»: «Ливо – машина по созданию голевых моментов, идеальный наконечник для любой атаки. Уверены, он впишет свое имя в славную историю клуба»

Генменеджер «Трактора» высказался о подписании Джоша Ливо.

Контракт с канадским нападающим рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Как уже говорилось, если на рынок выходит игрок такого калибра, как Джошуа Ливо, то клубу нужно реагировать мгновенно. За последние два сезона в КХЛ этот форвард стал настоящей звездой лиги, побил, казалось, вечный рекорд Сергея Мозякина и по итогам регулярного чемпионата-2024/25 завоевал титул MVP.

Без тени сомнения можно сказать, что Джош – настоящая машина по созданию голевых моментов и идеальный наконечник для любой атаки. Его бросок можно назвать элитным, он является первой скрипкой в большинстве и, как сейчас принято говорить, делает разницу.

Это доминирующий мастер, чувствующий себя комфортно против любого соперника и любой линии обороны. Уверены, что Ливо быстро адаптируется в нашем дружном коллективе и впишет свое имя в славную историю «Трактора », – сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков .