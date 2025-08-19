Вайсфельд о Ливо: «У «Трактора» хорошие перспективы, команда получила лучшего снайпера КХЛ. Ему должно быть комфортно в Челябинске, он давно адаптирован к лиге»

Леонид Вайсфельд высказался о перспективах Джоша Ливо в «Тракторе».

Контракт клуб с канадским нападающим рассчитан до конца сезона-2025/26.

«Считаю, что у «Трактора » хорошие перспективы в связи с приобретением Ливо . Команда получила в свое распоряжение лучшего снайпера лиги.

Ливо, в свою очередь, тоже должно быть комфортно в Челябинске. Он уже давно адаптирован к лиге», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.