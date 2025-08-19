Вайсфельд о Ливо: «У «Трактора» хорошие перспективы, команда получила лучшего снайпера КХЛ. Ему должно быть комфортно в Челябинске, он давно адаптирован к лиге»
Леонид Вайсфельд высказался о перспективах Джоша Ливо в «Тракторе».
Контракт клуб с канадским нападающим рассчитан до конца сезона-2025/26.
«Считаю, что у «Трактора» хорошие перспективы в связи с приобретением Ливо. Команда получила в свое распоряжение лучшего снайпера лиги.
Ливо, в свою очередь, тоже должно быть комфортно в Челябинске. Он уже давно адаптирован к лиге», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости