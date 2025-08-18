Артюхин о Ливо: «Суперусиление. «Трактор» будет одним из претендентов на Кубок Гагарина на Востоке, будет конкурировать с «Авангардом» и «Металлургом»
Евгений Артюхин оценил переход Джоша Ливо в «Трактор».
– Ливо усилил «Трактор», для челябинской команды это суперский вариант, суперусиление.
Из команды ушли Кравцов с Шабановым, и их позиции нужно кем-то заменять в составе. Сделать это было, конечно, тяжело. Но Ливо как раз на их роль.
– «Трактор» с Ливо будет бороться за Кубок Гагарина?
– «Трактор» будет одним из претендентов на Востоке, будет конкурировать с «Авангардом» и «Металлургом». Поэтому чемпионат в этом сезоне получится очень интересным, – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости