Артюхин о Ливо: «Суперусиление. «Трактор» будет одним из претендентов на Кубок Гагарина на Востоке, будет конкурировать с «Авангардом» и «Металлургом»

Евгений Артюхин оценил переход Джоша Ливо в «Трактор».

– Ливо усилил «Трактор», для челябинской команды это суперский вариант, суперусиление.

Из команды ушли Кравцов с Шабановым , и их позиции нужно кем-то заменять в составе. Сделать это было, конечно, тяжело. Но Ливо как раз на их роль.

– «Трактор» с Ливо будет бороться за Кубок Гагарина?

– «Трактор» будет одним из претендентов на Востоке, будет конкурировать с «Авангардом » и «Металлургом». Поэтому чемпионат в этом сезоне получится очень интересным, – сказал бывший нападающий сборной России Евгений Артюхин.