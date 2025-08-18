  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Камил Гаджиев: «Не предлагаю избавиться от легионеров, но наш хоккей может и без них. Плевать на них вообще, ну Ливо и Ливо, и что?»
15

Камил Гаджиев: «Не предлагаю избавиться от легионеров, но наш хоккей может и без них. Плевать на них вообще, ну Ливо и Ливо, и что?»

Камил Гаджиев высказался о необходимости легионеров в КХЛ.

«Ни в коем случае не предлагаю избавиться от легионеров – наверное, в этом есть свой прикол. Но сказать, что наш хоккей не может без легионеров... Да может наш хоккей без легионеров. Плевать вообще на них – что такого?

Ну Ливо и Ливо, и что? В шлеме его лица все равно не видно. Ну да, красавец, Уфа, наверное, по нему с ума сходит, а всем остальным плевать», – сказал бывший заместитель гендиректора «Адмирала», глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев.

Напомним, ранее «Салават» расторг соглашение с Джошем Ливо по обоюдному согласию сторон. Сегодня игрок перешел в «Трактор».

В прошлом сезоне нападающий набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «плюс 26». Он стал рекордсменом лиги по голам за одну регулярку, побив рекорд Сергея Мозякина. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки. 

Камил Гаджиев предложил снизить финансирование хоккея на 20%: «В контексте экономической ситуации в стране это абсолютно справедливо»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: канал «Наш хоккей» в YouTube
logoКамил Гаджиев
logoКХЛ
лимит на легионеров
logoСалават Юлаев
logoТрактор
logoДжош Ливо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Камил Гаджиев предложил снизить финансирование хоккея на 20%: «В контексте экономической ситуации в стране это абсолютно справедливо»
5сегодня, 13:56
Камил Гаджиев о Ротенберге: «Люди всегда кого-то хейтят – претензии далеко не всегда обоснованы. Не представляю российский хоккей без него»
9сегодня, 11:55
Камил Гаджиев о КХЛ: «Потолок зарплат формален для тех, кто готов его обойти. Зарплата Ткачева в «Металлурге» ниже, чем в «Авангарде», но есть бонусы – в НХЛ их признали бы фикцией»
5сегодня, 09:53
Главные новости
Майоров об уходе Голдобина из «Спартака»: «Жамнов не дурак, он тонко все чувствует. Николай – одиозная фигура, работает на чистых шайбах. В НХЛ такого быть не может»
29 минут назад
Депутат Свищев о Гашеке: «Жалко, что от слабоумия и маразма нет лекарств. Доминик гавкает на все, что видит, его надо класть в клинику»
526 минут назад
Борис Майоров: «Голдобин не та личность, чтобы про него говорить. Он не заслуживает внимания»
8сегодня, 17:25
Генменеджер «Трактора»: «Ливо – машина по созданию голевых моментов, идеальный наконечник для любой атаки. Уверены, он впишет свое имя в славную историю клуба»
3сегодня, 17:18
Ливо и «Трактор» подписали контракт на год. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки-2024/25
12сегодня, 17:06
Ларионов после 5:2 с «Динамо» СПб: «Пока только штрихи той игры, которую мы хотим видеть. Ребята отыграли неплохо, будет гораздо лучше»
сегодня, 16:57
СКА выиграл 1-й матч под руководством Ларионова. Сын тренера сделал передачу в предсезонной игре с «Динамо» СПб
3сегодня, 16:49
Боб Хартли: «У Радулова много эмоций, я люблю это. Я сам очень эмоциональный, ведь хоккей – не для людей, которые постоянно спят. Рад поработать с ним»
1сегодня, 16:35
Контрольные матчи. «Салават» проиграл «Автомобилисту», СКА обыграл «Динамо» Санкт-Петербург, «Локомотив» победил «Торпедо»
10сегодня, 16:29
Ливо поприветствовал фанатов «Трактора»: «Привет, Челябинск. Я рад присоединиться к команде»
3сегодня, 16:17
Ко всем новостям
Последние новости
Козлов о молодежи «Салавата»: «Хотим увидеть их потенциал. Смотрим, кто испугался, а кто нет, кто выдерживает единоборства и ритм игры. Объем работы большой»
16 минут назад
Ларионов-младший о 5:2 с «Динамо» СПб: «С каждым периодом действовали лучше и лучше, старались демонстрировать наш хоккей. Будем добавлять, игра будет становиться более красивой»
139 минут назад
Филлипс о СКА: «Потрясающая инфраструктура, организация находится на высшем уровне. У нас хороший состав, с этой группой игроков можно достигать большого успеха»
1сегодня, 17:57
Хартли о «Локомотиве»: «Люблю агрессивный и атакующий хоккей, игру первым номером. У нас хороший состав, есть отличные ветераны и лучший вратарский тандем. Будем стараться выиграть каждый матч»
3сегодня, 17:49
Артюхин о Ливо: «Суперусиление. «Трактор» будет одним из претендентов на Кубок Гагарина на Востоке, будет конкурировать с «Авангардом» и «Металлургом»
1сегодня, 17:38
Сафин покинул «Трактор». Контракт расторгнут по соглашению сторон
2сегодня, 15:56
Артюхин о Голдобине в СКА: «Отличное усиление. Формат игры, который пропагандирует Ларионов, подходит Николаю»
сегодня, 15:14
«Коламбус» подписал контракт с Фашингом на год. У форварда 43 матча за «Айлендерс» в прошлом сезоне
сегодня, 14:40
Гендиректор «Динамо» Минск: «Точечно усилимся в ближайшее время. Действуем по ситуации, стараемся найти подходящих хоккеистов»
сегодня, 13:44
Майкл Руссо о «Флориде»: «Зито – потрясающий генменеджер. Раньше во «Флориду» никто не хотел ехать, а сейчас все хотят играть там»
сегодня, 13:22