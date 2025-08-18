Камил Гаджиев: «Не предлагаю избавиться от легионеров, но наш хоккей может и без них. Плевать на них вообще, ну Ливо и Ливо, и что?»

Камил Гаджиев высказался о необходимости легионеров в КХЛ.

«Ни в коем случае не предлагаю избавиться от легионеров – наверное, в этом есть свой прикол. Но сказать, что наш хоккей не может без легионеров... Да может наш хоккей без легионеров. Плевать вообще на них – что такого?

Ну Ливо и Ливо, и что? В шлеме его лица все равно не видно. Ну да, красавец, Уфа, наверное, по нему с ума сходит, а всем остальным плевать», – сказал бывший заместитель гендиректора «Адмирала», глава АМС Fight Nights Камил Гаджиев.

Напомним, ранее «Салават » расторг соглашение с Джошем Ливо по обоюдному согласию сторон. Сегодня игрок перешел в «Трактор ».

В прошлом сезоне нападающий набрал 80 (49+31) очков в 62 матчах в Фонбет Чемпионате КХЛ при полезности «плюс 26». Он стал рекордсменом лиги по голам за одну регулярку, побив рекорд Сергея Мозякина. Канадец стал лучшим бомбардиром, снайпером и MVP регулярки.

