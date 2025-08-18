Вайсфельд о Ливо и «Салавате»: «Как можно подписывать игрока, имея миллиардные долги? Все идет от лиги – у нас то зарплаты снижают, то пятилетние контракты расторгают»

Леонид Вайсфельд оценил расторжение контракта Джоша Ливо с «Салаватом Юлаевым».

Ранее уфимцы сообщили об уходе лучшего снайпера, бомбардира и MVP регулярного чемпионата по обоюдному согласию сторон.

Сообщалось, что бюджет «Салавата » на предстоящий сезон сокращен из-за долгов клуба.

«Если лигу эта ситуация устраивает, значит все хорошо. Если между клубом и игроком была договоренность насчет того, что ему разрешили поздно приехать, это одно. Если нет – это другое.

Как можно подписывать игрока, имея миллиардные долги? Это серьезная проблема. Подписанный контракт надо выполнять. А то у нас то снижают зарплаты, то пятилетние контракты расторгают.

Все идет от лиги», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд .

«Салават» показал форму для предсезонных матчей. На свитере изображены логотипы различных проектов клуба, включая «Медовое побоище» и #ПНХШОУ