  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Вайсфельд о Ливо и «Салавате»: «Как можно подписывать игрока, имея миллиардные долги? Все идет от лиги – у нас то зарплаты снижают, то пятилетние контракты расторгают»
3

Вайсфельд о Ливо и «Салавате»: «Как можно подписывать игрока, имея миллиардные долги? Все идет от лиги – у нас то зарплаты снижают, то пятилетние контракты расторгают»

Леонид Вайсфельд оценил расторжение контракта Джоша Ливо с «Салаватом Юлаевым».

Ранее уфимцы сообщили об уходе лучшего снайпера, бомбардира и MVP регулярного чемпионата по обоюдному согласию сторон.

Сообщалось, что бюджет «Салавата» на предстоящий сезон сокращен из-за долгов клуба.

«Если лигу эта ситуация устраивает, значит все хорошо. Если между клубом и игроком была договоренность насчет того, что ему разрешили поздно приехать, это одно. Если нет – это другое.

Как можно подписывать игрока, имея миллиардные долги? Это серьезная проблема. Подписанный контракт надо выполнять. А то у нас то снижают зарплаты, то пятилетние контракты расторгают.

Все идет от лиги», – сказал бывший генеральный менеджер клубов Фонбет чемпионата КХЛ Леонид Вайсфельд.

«Салават» показал форму для предсезонных матчей. На свитере изображены логотипы различных проектов клуба, включая «Медовое побоище» и #ПНХШОУ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoЛеонид Вайсфельд
logoКХЛ
logoСалават Юлаев
logoДжош Ливо
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Коньков об уходе Ливо из «Салавата»: «У клуба большие долги, руководство не нашло деньги. Ситуация простая»
4вчера, 11:50
Быков о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Скауты подберут достойную замену, будем надеяться. У клуба были веские причины, там всегда играли классные иностранцы»
1016 августа, 15:57
«Ак Барс» предлагал Ливо примерно такие же деньги, что и «Трактор». Для игрока главным было создание комфортных условий, фактор Гру сыграл ключевую роль («Бизнес Online»)
1016 августа, 06:25
Главные новости
Камил Гаджиев предложил снизить финансирование хоккея на 20%: «В контексте экономической ситуации в стране – это абсолютно справедливо»
1 минуту назад
Плотников о повышении зарплаты в СКА: «Инициатива руководства, наверное. Не знаю, как еще объяснить»
124 минуты назад
Агент Голдобина о переходе игрока: «СКА – великий клуб, Николай едет с радостью. Ларионов хорошо его знает и будет правильно использовать на льду»
4сегодня, 12:44
СКА обменяет в «Спартак» Кузьмина и Ильина из МХЛ. Это станет неформальной компенсацией за Голдобина (Sport24)
23сегодня, 12:15
Контрольные матчи. «Локомотив» победил «Торпедо», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с «Динамо» Санкт-Петербург
8сегодня, 12:14
Камил Гаджиев о Ротенберге: «Люди всегда кого-то хейтят – претензии далеко не всегда обоснованы. Не представляю российский хоккей без него»
8сегодня, 11:55
«Шанхай» объявил о контрактах с Гроло, Валенцовым, Уильямом Райлли, Паркером Фу и Спенсером Фу
2сегодня, 11:30
Агент Голдобина о переходе игрока в СКА: «Руководство «Спартака» – вполне адекватные люди. Мы договорились и получили, что хотели»
7сегодня, 11:08
Финский «Кикко-Вантаа» лишился спонсора после подписания Пулккинена, игравшего в КХЛ: «Действия клуба не соответствуют нашим ценностям»
64сегодня, 10:55
Хайруллин о переходе Голдобина в СКА: «Спартак» все-таки получит приличную компенсацию. История получается интересной»
7сегодня, 10:40
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Динамо» Минск: «Точечно усилимся в ближайшее время. Действуем по ситуации, стараемся найти подходящих хоккеистов»
13 минут назад
Майкл Руссо о «Флориде»: «Зито – потрясающий генменеджер. Раньше во «Флориду» никто не хотел ехать, а сейчас все хотят играть там»
35 минут назад
Долганов об отцовстве: «Стал взрослее и спокойнее. Жена берет все хлопоты на себя – никто не заставлял сидеть с ребенком, когда мне нужно поспать»
1сегодня, 12:55
Агент Голышева о допинг-деле: «От нас ничего не зависит, остается ждать решение. Надеемся на положительный исход»
1сегодня, 12:30
Плотников о питании в СКА при Ларионове: «Изменения есть, но не кардинальные. Заменили макароны на безглютеновые, убрали ненужные соусы, подливки и сладкое»
1сегодня, 12:03
Джиошвили о снятии «Витязя» с КХЛ: «Клуб был важной ступенькой для многих ребят. Надеюсь, в России появится больше богатых людей, которые смогут содержать команды»
1сегодня, 11:40
«Барыс» объявил о соглашении с Веккионе на год. Ранее форвард перешел из «Трактора»
сегодня, 10:31
Михайлов о «Металлурге»: «Интересная команда, один из постоянных лидеров КХЛ. Нужно ждать от них сильного соперничества в сезоне»
сегодня, 09:10
Джиошвили о здоровье Михеева: «Когда карьера так обрывается, это полнейший ужас. Надеюсь, врачи сделают все возможное и помогут»
сегодня, 08:32
Максим Джиошвили: «Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб, которому готов отдаваться на 100% и больше. Финансовая сторона была важна»
1сегодня, 07:15