Коньков об уходе Ливо из «Салавата»: «У клуба большие долги, руководство не нашло деньги. Ситуация простая»

Сергей Коньков прокомментировал уход Джоша Ливо из «Салавата Юлаева».

Ранее уфимский клуб сообщил об уходе лучшего снайпера, бомбардира и MVP регулярного чемпионата по обоюдному согласию сторон.

«Здесь простая ситуация. Игрок показал хороший результат, он мог подписать удобный для него контракт. Но руководство «Салавата », к сожалению, не нашло деньги.

У клуба большие долги», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков .

