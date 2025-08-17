Коньков об уходе Ливо из «Салавата»: «У клуба большие долги, руководство не нашло деньги. Ситуация простая»
Сергей Коньков прокомментировал уход Джоша Ливо из «Салавата Юлаева».
Ранее уфимский клуб сообщил об уходе лучшего снайпера, бомбардира и MVP регулярного чемпионата по обоюдному согласию сторон.
«Здесь простая ситуация. Игрок показал хороший результат, он мог подписать удобный для него контракт. Но руководство «Салавата», к сожалению, не нашло деньги.
У клуба большие долги», – сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.
Быков о расторжении Ливо с «Салаватом»: «Скауты подберут достойную замену, будем надеяться. У клуба были веские причины, там всегда играли классные иностранцы»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
