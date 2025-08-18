Ливо поприветствовал фанатов «Трактора»: «Привет, Челябинск. Я рад присоединиться к команде»

Джош Ливо поприветствовал болельщиков «Трактора».

Ранее агент 32-летнего канадского форварда Иван Ботев подтвердил переход экс-игрока «Салавата» в челябинский клуб.

«Привет, Челябинск и болельщики «Трактора ». Это Джош Ливо .

Хотел сказать, что я рад присоединиться к команде и к городу.

Кстати, я буду 30 августа на Traktor Winline Fest. Пока!» – сказал нападающий.

В прошлом сезоне Джош Ливо набрал за «Салават» 80 (49+31) очков в 62 матчах при полезности «плюс 26». В плей-офф у форварда 15 (2+13) баллов в 14 играх при полезности «плюс 2». Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в минувшем сезоне.