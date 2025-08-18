Ливо поприветствовал фанатов «Трактора»: «Привет, Челябинск. Я рад присоединиться к команде»
Джош Ливо поприветствовал болельщиков «Трактора».
Ранее агент 32-летнего канадского форварда Иван Ботев подтвердил переход экс-игрока «Салавата» в челябинский клуб.
«Привет, Челябинск и болельщики «Трактора». Это Джош Ливо.
Хотел сказать, что я рад присоединиться к команде и к городу.
Кстати, я буду 30 августа на Traktor Winline Fest. Пока!» – сказал нападающий.
В прошлом сезоне Джош Ливо набрал за «Салават» 80 (49+31) очков в 62 матчах при полезности «плюс 26». В плей-офф у форварда 15 (2+13) баллов в 14 играх при полезности «плюс 2». Он стал лучшим бомбардиром регулярного чемпионата в минувшем сезоне.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Трактора»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости