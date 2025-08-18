  • Спортс
  • «Салават» показал форму для предсезонных матчей. На свитере изображены логотипы различных проектов клуба, включая мишкопад и «Медовое побоище»
«Салават» показал форму для предсезонных матчей. На свитере изображены логотипы различных проектов клуба, включая мишкопад и «Медовое побоище»

«Салават» показал форму на предсезонку.

«Вместе с друзьями из FONBET мы создали эксклюзивный комплект, на котором изображены логотипы различных проектов «Салавата» и нашего партнера.

«Медовое побоище» (так позиционируются матчи против «Локомотива» – Спортс), «Пять элементов Башкирии», «Хокквартс», #ПНХШОУ – каждый из 11 паттернов, украшающих свитера, отсылает к знаковому событию за время сотрудничества», – сообщает пресс-служба уфимского клуба. 

Фото: телеграм-канал «Салавата Юлаева». 

