Агент Голдобина о переходе игрока в СКА: «Руководство «Спартака» – вполне адекватные люди. Мы договорились и получили, что хотели»

Агент Николая Голдобина прокомментировал переход игрока в СКА.

Ранее стало известно, что клуб из Санкт-Петербурга забрал нападающего с драфта отказов.

– С точки зрения хоккейного бизнеса, как понять логику «Спартака», который ничего не получил за Голдобина и усилил конкурента?

– Мы много общались с руководителями «Спартака». Я неоднократно говорил, что там работают квалифицированные специалисты. И никто не станет губить карьеру таланта. Ведь сейчас Коле 29 лет, и у него многое впереди. Он еще не старый.

Мы смогли договориться с руководителями «Спартака». Спасибо, что они пошли навстречу, не стали чинить препятствий. Мы пожали друг другу руки и разошлись с благодарностью. Ничего особенного нет. Руководство «Спартака» абсолютно нормальное. Понимают, что Коле нужно играть на высоком уровне.

Не было подоплеки, что Голдобина надо было отправить в Восточную конференцию, чтобы не усиливать конкурентов по Западу. Есть же человеческие отношения. Вот и руководство «Спартака» – вполне адекватные люди. Мы договорились с ними и получили то, что хотели.

– То есть, драфт отказов был вам во благо?

– Жаль только болельщиков «Спартака». Они все Колю любили. Но так устроена жизнь. Мы не всегда получаем то, что хотим.

Что ж, Голдобин поменяет обстановку. Будет теперь любимцем у петербургской публики, – сказал агент игрока Сергей Исаков.

Хайруллин о переходе Голдобина в СКА: «Спартак» все-таки получит приличную компенсацию. История получается интересной»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
