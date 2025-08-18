  • Спортс
6

Хайруллин о переходе Голдобина в СКА: «Спартак» все-таки получит приличную компенсацию. История получается интересной»

Артур Хайруллин заявил, что «Спартак» получит компенсацию за Николая Голдобина.

Сегодня стало известно, что СКА забрал 29-летнего нападающего из списка отказов, куда его добавили красно-белые.

«История с переходом получается интересной. По моей информации, «Спартак» все-таки получит достаточно приличную компенсацию», – написал в соцсетях журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.

В прошлом сезоне Голдобин набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в Фонбет чемпионате КХЛ, а также 12 (3+9) баллов за 12 матчей в Кубке Гагарина.

Действующий контракт хоккеиста рассчитан до 31 мая 2026 года.

«Спартак» резко отказался от Голдобина. Что вообще происходит?

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
