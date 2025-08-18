Михайлов о «Металлурге»: «Интересная команда, один из постоянных лидеров КХЛ. Нужно ждать от них сильного соперничества в сезоне»

Борис Михайлов оценил перспективы «Металлурга» в предстоящем сезоне КХЛ.

Вчера магнитогорский клуб одержал победу на Кубке Минска, выиграв все три матча на турнире.

– Завершился первый предсезонный турнир – в Минске. Его уверенно выиграл «Металлург». Удивлены таким результатом?

– Послушайте, предсезонные турниры мало что показывают. Каждая команда решает в них свою задачу, идет набор физической формы, подбираются составы троек и пятерок, большинство и меньшинство. Поэтому не нужно переоценивать их результаты.

Но я краем глаза всегда слежу за «Металлургом », это интересная команда, один из постоянных лидеров КХЛ. В сезоне нужно ждать от «Металлурга» интересной игры и сильного соперничества, – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов .

