4

«Металлург» стал обладателем Кубка Минска. Магнитогорцы выиграли все 3 матча на турнире

«Металлург» стал обладателем Кубка Минска по хоккею.

Предсезонный турнир проходил в столице Беларуси с 11 по 17 августа.

Магнитогорский клуб победил во всех трех матчах: 6:0 с «Ладой», 3:1 – с «Динамо» Минск и 4:2 – в решающей встрече с «Адмиралом».

Второе место заняла «Лада», «Адмирал» стал третьим. Хозяева турнира замкнули турнирную таблицу, уступив владивостокцам по личным встречам.

Итоговое положение команд: «Металлург» – 6 очков (3 матча), «Лада» – 3 (3), «Адмирал» – 2 (3), «Динамо» Минск – 2 (3).

