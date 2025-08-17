«Металлург» стал обладателем Кубка Минска. Магнитогорцы выиграли все 3 матча на турнире

«Металлург» стал обладателем Кубка Минска по хоккею.

Предсезонный турнир проходил в столице Беларуси с 11 по 17 августа.

Магнитогорский клуб победил во всех трех матчах: 6:0 с «Ладой», 3:1 – с «Динамо» Минск и 4:2 – в решающей встрече с «Адмиралом».

Второе место заняла «Лада», «Адмирал» стал третьим. Хозяева турнира замкнули турнирную таблицу, уступив владивостокцам по личным встречам.

Итоговое положение команд : «Металлург » – 6 очков (3 матча), «Лада » – 3 (3), «Адмирал » – 2 (3), «Динамо » Минск – 2 (3).