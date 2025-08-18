  • Спортс
Михайлов о молодых игроках: «Иногда читаю, что они могут прогрессировать только через игры. Опасное заблуждение! Это понимает любой профессиональный человек хоккея»

Борис Михайлов не согласен с тем, что молодежь может расти только через игры.

– Как относитесь к тому, что с каждым годом предсезонки сжимаются – и теперь составляют лишь три недели?

– Времена меняются, мы в СССР готовились к сезону два месяца, с очень высокими нагрузками, теперь все по максимуму сокращено. Тем не менее современных хоккеистов хватает на сотню матчей в сезоне, у них не очень высокий травматизм. Да, хотелось бы более высоких результатов, но будем надеяться, что нас вернут на мировую арену, и эти результаты вернутся.

Поэтому надо не ворчать, а принять нынешние правила подготовки и игры. Единственная оговорка – по молодежи.

– Какая?

– Именно для молодых хоккеистов очень важен правильный тренировочный процесс. Иногда читаю в прессе, что молодые могут учиться и прогрессировать только через игры. Но это опасное заблуждение! 

– Почему?

– Прогресс молодых хоккеистов идет только через тренировки плюс игры. Одно дополняет другое – и это понимает любой профессиональный человек хоккея, – сказал двукратный олимпийский чемпион и член наблюдательного совета ЦСКА. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
