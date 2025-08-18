У Самсонова нет реальных вариантов продолжения карьеры в КХЛ. Права на вратаря еще год будут принадлежать «Металлургу» (Михаил Зислис)

У Ильи Самсонова нет реальных вариантов продолжения карьеры в КХЛ.

28-летний вратарь, выступавший за «Вегас » в прошлом сезоне, является неограниченно свободным агентом в НХЛ .

«На данный момент у Ильи Самсонова нет реальных вариантов продолжения карьеры в КХЛ. Возможно, ситуация осложняется тем, что права на него еще год будут принадлежать «Металлургу ».

Но для меня все это выглядит странно, учитывая неоднозначное качество вратарских бригад в ряде амбициозных клубов. Самсонову всего 28 лет и он способен стать заметной фигурой в КХЛ », – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.