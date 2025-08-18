У Самсонова нет реальных вариантов продолжения карьеры в КХЛ. Права на вратаря еще год будут принадлежать «Металлургу» (Михаил Зислис)
У Ильи Самсонова нет реальных вариантов продолжения карьеры в КХЛ.
28-летний вратарь, выступавший за «Вегас» в прошлом сезоне, является неограниченно свободным агентом в НХЛ.
«На данный момент у Ильи Самсонова нет реальных вариантов продолжения карьеры в КХЛ. Возможно, ситуация осложняется тем, что права на него еще год будут принадлежать «Металлургу».
Но для меня все это выглядит странно, учитывая неоднозначное качество вратарских бригад в ряде амбициозных клубов. Самсонову всего 28 лет и он способен стать заметной фигурой в КХЛ», – сообщил журналист «Спорт-Экспресса» Михаил Зислис.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Михаила Зислиса
