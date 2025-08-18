Михайлов о Голдобине: «На каком-то этапе своей карьеры он чувствует свою силу и высказывает требования. Команды или выполняют их – или прощаются»

Борис Михайлов высказался о карьерной ситуации форварда Николая Голдобина.

Ранее «Спартак » поместил 29-летнего нападающего в список отказов.

– Николай Голдобин, вечно молодой и вечно талантливый форвард, на прошедшей неделе был выставлен за дверь в «Спартаке». По сути, повторяется сценарий развития его карьеры в ЦСКА. Удивлены?

– На мой взгляд, это не самая интересная тема. И в отношении ЦСКА – это уже далекая история.

В общих чертах скажу так – Голдобин на каком-то этапе своей карьеры чувствует свою силу и высказывает свои требования. Команды или выполняют их – или прощаются. Вот и все.

– Теряем очередной талант?

– Все должны понимать, что карьера профессионального хоккеиста – очень короткая. Не успеваешь оглянуться – и уже пора вешать коньки на гвоздь. Поэтому каждый год карьеры нужно ценить – и выкладываться на пределе. К сожалению, не у всех это получается, – сказал двукратный олимпийский чемпион.