  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Михайлов о Голдобине: «На каком-то этапе своей карьеры он чувствует свою силу и высказывает требования. Команды или выполняют их – или прощаются»
0

Михайлов о Голдобине: «На каком-то этапе своей карьеры он чувствует свою силу и высказывает требования. Команды или выполняют их – или прощаются»

Борис Михайлов высказался о карьерной ситуации форварда Николая Голдобина.

Ранее «Спартак» поместил 29-летнего нападающего в список отказов. 

Николай Голдобин, вечно молодой и вечно талантливый форвард, на прошедшей неделе был выставлен за дверь в «Спартаке». По сути, повторяется сценарий развития его карьеры в ЦСКА. Удивлены?

– На мой взгляд, это не самая интересная тема. И в отношении ЦСКА – это уже далекая история.

В общих чертах скажу так – Голдобин на каком-то этапе своей карьеры чувствует свою силу и высказывает свои требования. Команды или выполняют их – или прощаются. Вот и все.

– Теряем очередной талант?

– Все должны понимать, что карьера профессионального хоккеиста – очень короткая. Не успеваешь оглянуться – и уже пора вешать коньки на гвоздь. Поэтому каждый год карьеры нужно ценить – и выкладываться на пределе. К сожалению, не у всех это получается, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
возможные переходы
logoЦСКА
logoКХЛ
logoНиколай Голдобин
logoСпартак
logoБорис Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Контрольные матчи. «Локомотив» примет «Торпедо», «Салават» против «Автомобилиста», СКА сыграет с «Динамо» Санкт-Петербург
сегодня, 02:50
«СКА не прекращает попыток заполучить Голдобина, которого «Барыс» должен забрать с драфта отказов». Зислис о форварде «Спартака»
2сегодня, 02:30
«Амур» обновил форму на сезон-2025/26. На рукавах оранжевого свитера стало больше черного цвета
1сегодня, 02:15Фото
Пастрняк – 1-й в списке кандидатов на роль капитана «Бостона» по версии The Hockey News, Макэвой – 2-й, Линдхольм – 3-й
1вчера, 21:32
Рокко Грималди: «С нетерпением жду скорого приезда в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с городом и командой. Вперед, СКА!»
1вчера, 21:13
Рашевский о сборах «Авангарда» в Петербурге: «Баланс между работой и отдыхом. Нет такого, что нас закрыли на базе и мы только тренируемся. Организация все делает для команды»
вчера, 20:53
Медведева об Овечкине: «Очень открытый, искренний, простой. Не знаю спортсмена такого уровня, который общается более свободно и спокойно, чем Саша»
7вчера, 18:57
Бурмистров посетил фестиваль китайской культуры «Нихао, Шифу!» после подписания контракта с «Шанхаем»
6вчера, 17:52Видео
Генменеджер «Нью-Джерси» о Грицюке: «У него есть потенциал для НХЛ. Любопытно посмотреть, как он адаптируется. Он будет здесь в середине августа, чтобы привыкнуть к Северной Америке»
3вчера, 17:24
Голышев о допинг-деле: «Живу как на пороховой бочке. Мы предоставили заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение 30 дней узнаем ответ, уверены в благоприятном исходе»
5вчера, 16:50
Ко всем новостям
Последние новости
1-й номер драфта-2025 Шефер – лучший проспект «Айлендерс» по версии сайта НХЛ, Калум Ричи – 2-й, Эйзерман – 3-й
29 минут назад
Дитц о канадцах, которым неинтересен хоккей: «Может быть, их стало больше. Страна становится более мультикультурной. Футбол прогрессирует, но в нем мы еще слабы»
39 минут назад
Клифф Флетчер о «Торонто»: «Уход Марнера – это вызов. Уверен, что команда справится с этим и станет одной из лучших в НХЛ»
сегодня, 03:10
Кугрышев о переводе «Лады» на Запад: «Интересный опыт. В обеих конференциях тяжело, все будет зависеть только от нас. Нужно ровно и стабильно пройти сезон»
1вчера, 21:57
Паливко о «Металлурге»: «У нас очень дружный коллектив. Много ребят, которые могут в раздевалке что-то сказать, пошутить. Лавка всегда «живая»
вчера, 21:45
Алексей Терещенко: «В минском «Динамо» изменилось отношение к иностранцам. Раньше над ними тряслись, позволяли делать все подряд. Теперь такого нет, Квартальнов работает по-другому»
1вчера, 20:59
«Рейнджерс» продлили контракт с вратарем Бойко на год
вчера, 20:38
Рыбин о двустороннем матче «Сочи»: «Смотрим сочетания, моделируем различные игровые ситуации. Много работаем по тактике. Пищи для размышлений много»
вчера, 20:24
Вячеслав Быков: «Квартальнов – тренер высочайшего уровня. Он показывает результат везде, где работает. Минскому «Динамо» очень повезло»
вчера, 20:15
Паливко о подписании «Металлургом» низкорослых игроков: «В обороне высоких хватает. Не будем обращать внимание на хейт, будем просто идти к цели»
1вчера, 19:59