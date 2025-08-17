Кисаков о матче с «Юностью»: «Создавалось впечатление, что ноги не бегут, была усталость. Пока что мы под нагрузками, сборы только закончились»
Александр Кисаков подвел итоги контрольного матча с минской «Юностью» (3:2).
— Пока что мы под нагрузками, потому что сборы у нас только что закончились. Тем не менее, хорошо поиграли с «Юностью». Движение какое-то было.
— Скорости были хорошими?
— Не знаю, нам так не показалось. Создавалось впечатление, что ноги не бегут, что была усталость. У соперника хорошие, быстрые ребята, — сказал нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости