Кисаков о матче с «Юностью»: «Создавалось впечатление, что ноги не бегут, была усталость. Пока что мы под нагрузками, сборы только закончились»

Александр Кисаков подвел итоги контрольного матча с минской «Юностью» (3:2).

— Пока что мы под нагрузками, потому что сборы у нас только что закончились. Тем не менее, хорошо поиграли с «Юностью». Движение какое-то было.

— Скорости были хорошими?

— Не знаю, нам так не показалось. Создавалось впечатление, что ноги не бегут, что была усталость. У соперника хорошие, быстрые ребята, — сказал нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков.