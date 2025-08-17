Кисаков о «Динамо»: «Хотелось бы, чтобы мой просмотровый контракт превратился в реальный. Разговор об этом будет между руководством и моим агентом. Я пока в это не лезу»
Александр Кисаков высказался о своих перспективах в «Динамо».
Игрок находится в клубе на просмотровом контракте.
«По рассказам о том, что было три года назад, сборы в «Динамо» стали легче. Сейчас их можно выдержать.
Хотелось бы, чтобы мой просмотровый контракт превратился в реальный. Но об этом будет разговор между руководством клуба и моим агентом. Я пока в это не лезу.
Приедем со сборов и будем решать», — сказал нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
