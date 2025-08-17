Кисаков об игре с Черновым и Римашевским: «Все отлично. Но это предсезонные треки, нет даже десяти процентов, что в сезоне все так останется»
Александр Кисаков высказался об игре с Артемом Черновым и Егором Римашевским.
«Взаимодействие с Черновым и Римашевским? Все отлично. С Егором мы давно знакомы, еще с МХЛ. С Артемом тоже нашли общий язык.
Но это все равно предсезонные треки. Нет даже десяти процентов, что в сезоне все так останется.
Конечно, намного легче, когда в команде есть костяк, с которым ты давно знаком. Всегда есть с кем поговорить, ребята могут тебя поддержать», — сказал нападающий московского «Динамо» Александр Кисаков.
Игрок находится в клубе на просмотровом контракте.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «РБ Спорт»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости