Кисаков об игре с Черновым и Римашевским: «Все отлично. Но это предсезонные треки, нет даже десяти процентов, что в сезоне все так останется»

Александр Кисаков высказался об игре с Артемом Черновым и Егором Римашевским.

«Взаимодействие с Черновым и Римашевским? Все отлично. С Егором мы давно знакомы, еще с МХЛ. С Артемом тоже нашли общий язык.

Но это все равно предсезонные треки. Нет даже десяти процентов, что в сезоне все так останется.

Конечно, намного легче, когда в команде есть костяк, с которым ты давно знаком. Всегда есть с кем поговорить, ребята могут тебя поддержать», — сказал нападающий московского «Динамо » Александр Кисаков .

Игрок находится в клубе на просмотровом контракте.