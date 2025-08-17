  • Спортс
  • Тренер «Юности» о 2:3 от «Динамо»: «Конкуренция с командой из КХЛ сразу показывает все нюансы в матче, во всех линиях и зонах. Игра вышла как лакмусовая бумажка»
Тренер «Юности» о 2:3 от «Динамо»: «Конкуренция с командой из КХЛ сразу показывает все нюансы в матче, во всех линиях и зонах. Игра вышла как лакмусовая бумажка»

Сергей Стась высказался о контрольном матче с «Динамо» Москва (2:3).

– Ребята старались, боролись – здесь вопросов нет. В первом периоде был какой-то мандраж, возможно, из-за того, что увидели майки «Динамо» Москвы. Второй период провели здорово, но были глупые ошибки, за которые нас сразу наказывали. На таком уровне их реализуют очень хорошо.

Конечно, видно, над чем работать, все на ладони: детали, нюансы, моменты. Игра вышла как лакмусовая бумажка. Мы увидели, кто как держит удар, боится, действует в быстрых, экстремальных ситуациях.

– С тем учетом, что играли с клубом КХЛ, добавило вам это разнообразия?

– Всегда приятно сыграть с такой командой. Это позволяет увидеть, в каком направлении мы двигаемся. Конкуренция с командой из КХЛ сразу показывает все нюансы в матче, во всех линиях и зонах. Для себя мы выводы сделали, – сказал главный тренер «Юности» Сергей Стась.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: сайт ФХБ
