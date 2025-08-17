Тренер «Юности» о 2:3 от «Динамо»: «Конкуренция с командой из КХЛ сразу показывает все нюансы в матче, во всех линиях и зонах. Игра вышла как лакмусовая бумажка»

Сергей Стась высказался о контрольном матче с «Динамо» Москва (2:3).

– Ребята старались, боролись – здесь вопросов нет. В первом периоде был какой-то мандраж, возможно, из-за того, что увидели майки «Динамо » Москвы. Второй период провели здорово, но были глупые ошибки, за которые нас сразу наказывали. На таком уровне их реализуют очень хорошо.

Конечно, видно, над чем работать, все на ладони: детали, нюансы, моменты. Игра вышла как лакмусовая бумажка. Мы увидели, кто как держит удар, боится, действует в быстрых, экстремальных ситуациях.

– С тем учетом, что играли с клубом КХЛ, добавило вам это разнообразия?

– Всегда приятно сыграть с такой командой. Это позволяет увидеть, в каком направлении мы двигаемся. Конкуренция с командой из КХЛ сразу показывает все нюансы в матче, во всех линиях и зонах. Для себя мы выводы сделали, – сказал главный тренер «Юности » Сергей Стась.