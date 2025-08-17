Генменеджер «Нью-Джерси» о Грицюке: «У него есть потенциал для НХЛ. Любопытно посмотреть, как он адаптируется. Он будет здесь в середине августа, чтобы привыкнуть к Северной Америке»

Генменеджер «Нью-Джерси» поделился мыслями об Арсении Грицюке.

– Ожидается ли, что какие-либо игроки дебютируют в НХЛ и останутся с командой на весь сезон после тренировочного лагеря?

– Я с нетерпением жду возможности увидеть, как Грицюк, Ленни [Хамеэнахо] или даже Шейн Лашанс приедут в тренировочный лагерь и сделают так, чтобы нам было сложнее отправить их вниз (в «Ютику» из АХЛ). Они все разные. У всех есть потенциал для НХЛ.

Мне любопытно посмотреть, как Грицюк адаптируется. Он будет здесь в середине августа, чтобы привыкнуть к Северной Америке. Мне сказали, что у него есть потенциал как у Евгения Дадонова в том же возрасте, так что для Дадонова будет здорово стать его наставником, – сказал генеральный менеджер «Нью-Джерси » Том Фицджералд.

Грицюк о возможной игре в АХЛ: «Какое-то время готов терпеть, но 2-3 месяца, не больше. Если не получится, могу вернуться в КХЛ, такой пункт в договоре есть»