  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Грицюк о том, с кем из центров хотел бы играть в «Нью-Джерси»: «Джек Хьюз, Хишир – центрфорварды из топ-6. Хотелось бы к ним попасть, но посмотрим, как я буду готов»
0

Грицюк о том, с кем из центров хотел бы играть в «Нью-Джерси»: «Джек Хьюз, Хишир – центрфорварды из топ-6. Хотелось бы к ним попасть, но посмотрим, как я буду готов»

Арсений Грицюк поделился мнением о Джеке Хьюзе и Нико Хишире.

24-летний экс-форвард «Авангарда» и СКА ранее подписал контракт новичка с «Нью-Джерси».

– С кем из центральных нападающих в «Нью-Джерси» вам хотелось бы играть в звене?

– Любимых хоккеистов у меня нет – их уже оцениваешь с профессиональной точки зрения. Состав команды изучил.

Да, есть Джек Хьюз, Нико Хишир – центрфорварды из топ-6. Хотелось бы к ним попасть, но посмотрим, как я буду готов.

– Насколько Хьюз и Хишир уникальны по игре, пониманию хоккея?

– Хьюз хорошо катается, Хишир больше двусторонний форвард – может побороться и в обороне.

Понятно, что Хьюз суперзвезда и игра всей команды строится вокруг него, чтобы был результат. Поэтому с ним в тройке будет потяжелее – будешь выполнять больше работы.

Но с кем из них в тройке играть, мне без разницы, – сказал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: ТАСС
logoАрсений Грицюк
logoНью-Джерси
ТАСС
logoНХЛ
logoНико Хишир
logoДжек Хьюз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Грицюк об ожиданиях от дебютного сезона в НХЛ: «Еду туда не булки расслаблять. Поставил для себя планку очков. Чтобы достичь ее, нужно поднапрячься»
3сегодня, 07:45
Грицюк о подготовке к отъезду в НХЛ: «Английский чуть-чуть учу, практикуюсь. В «Авангарде» выучил какие-то термины, с Хартли всегда общались на хоккейном сленге»
3сегодня, 06:45
Грицюк о «Нью-Джерси»: «Калинин говорил, что арена классная, Нью-Йорк близко. Если есть время, можно посмотреть Манхэттен»
1вчера, 08:10
Главные новости
Зарплата Ливо в «Тракторе» – 90 млн рублей. Он может получить 70 млн рублей бонусов за попадание в топ-3 бомбардиров сезона («Чемпионат»)
3 минуты назад
Гендиректор «Авангарда» о Маклауде: «Есть сказка про разбитое корыто – если слишком долго думать, можно остаться ни с чем. Мы хотели бы его видеть, но работаем и по другим вариантам»
16 минут назад
Быков о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь, будет принято разумное решение для наших спортсменов. Можно заставлять отказываться от флага и гимна, но душу и Родину не поменять»
1954 минуты назад
Ги Буше об уходе Ткачева: «Пришлось пойти на жертвы, чтобы собрать состав. Это вопрос математики в эру потолка зарплат»
1сегодня, 09:28
Кубок Минска. «Динамо» Минск против «Металлурга»
3сегодня, 09:25
Гендиректор «Авангарда» о Ливо: «В плей-офф он вел себя странно, у него там были проблемы. Нам нужен центр, а он крайний, да еще и очень дорогой»
3сегодня, 09:10
Агент Ливо подтвердил переход в «Трактор»: «Был выбор из двух предложений – Челябинска и «Ак Барса». Джошу понравился разговор с Гру, думаю»
5сегодня, 08:51
«Шанхай» подписал контракты с Рыбаром, Акользиным, Бишоффом, Брынцевым и Квинни
3сегодня, 08:26
Ливо подписал контракт с «Трактором» на год и присоединится к команде, когда решит вопрос с рабочей визой («Матч ТВ»)
44сегодня, 07:55
Грицюк об ожиданиях от дебютного сезона в НХЛ: «Еду туда не булки расслаблять. Поставил для себя планку очков. Чтобы достичь ее, нужно поднапрячься»
3сегодня, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Михайлов о том, поднимут ли на встрече Путина и Трампа тему хоккейных матчей: «Мне бы этого хотелось. Но там будут решаться более глобальные вопросы, чем спортивного плана»
31 минуту назад
Генменеджер «Шанхая»: «Галлан доволен подбором хоккеистов, они подходят под его игровую модель. Считаю, нам удалось собрать боеспособный коллектив»
сегодня, 08:59
«Барыс» подписал контракт с канадским защитником Масси на год
3сегодня, 08:38
Гадовски возглавит сборную студенческой лиги США на Кубке Шпенглера. Он тренирует команду университета Пенсильвании, куда перешел фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна
сегодня, 06:30
Михнов о работе тренером в жлобинском «Металлурге»: «Вхожу в курс дела, все подсказывают, как молодому! Постараюсь приносить команде пользу. В голове много мыслей»
сегодня, 06:20
Джошуа о «Торонто» и медиа: «В прошлом сезоне «Ванкувер» постоянно был в центре внимания. Жизнь это никому не облегчало. Здесь похожая ситуация»
сегодня, 05:55
Фарм «Оттавы» в АХЛ продолжит выступать в Бельвиле до 2030 года. Клуб может продлить договор с городом еще на 5 лет
сегодня, 05:40
Бояркин об уровне чемпионата Казахстана: «После КХЛ скорости кажутся особенно низкими, класс игроков упал. В «Барыс» чаще берут из «Номада», в других клубах нет перспектив»
сегодня, 05:15
Генменеджер «Калгари» о Парехе: «Не хочу давить на Зэйна, но у него будет прекрасный шанс попасть в основу. В атаке он может все, вопрос в игре без шайбы»
1сегодня, 04:55
Денуайе выбыл на 12 недель после операции на запястье. «Юта» выбрала форварда под 4-м номером на драфте НХЛ-2025
сегодня, 03:40