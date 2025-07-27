Грицюк о возможной игре в АХЛ: «Какое-то время готов терпеть, но 2-3 месяца, не больше. Если не получится, могу вернуться в КХЛ, такой пункт в договоре есть»

Арсений Грицюк рассказал, готов ли играть в АХЛ.

Нападающий ранее перешел в «Нью-Джерси» из СКА.

– Есть ли у тебя в договоре пункт, что если ты до 15 ноября не будешь в первой команде, то ты вернешься в КХЛ.

– Можно об этом говорить? Да, такой пункт есть. Если не получится, то могу вернуться.

– Ты готов терпеть?

– Понимаю, что вы говорите про АХЛ . Какое-то время я готов терпеть, но 2-3 месяца, не больше, – сказал нападающий «Нью-Джерси » Арсений Грицюк .