Грицюк о возможной игре в АХЛ: «Какое-то время готов терпеть, но 2-3 месяца, не больше. Если не получится, могу вернуться в КХЛ, такой пункт в договоре есть»
Арсений Грицюк рассказал, готов ли играть в АХЛ.
Нападающий ранее перешел в «Нью-Джерси» из СКА.
– Есть ли у тебя в договоре пункт, что если ты до 15 ноября не будешь в первой команде, то ты вернешься в КХЛ.
– Можно об этом говорить? Да, такой пункт есть. Если не получится, то могу вернуться.
– Ты готов терпеть?
– Понимаю, что вы говорите про АХЛ. Какое-то время я готов терпеть, но 2-3 месяца, не больше, – сказал нападающий «Нью-Джерси» Арсений Грицюк.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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