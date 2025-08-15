Грицюк об ожиданиях от дебютного сезона в НХЛ: «Еду туда не булки расслаблять. Поставил для себя планку очков. Чтобы достичь ее, нужно поднапрячься»

Арсений Грицюк не собирается расслаблять булки в НХЛ.

В мае 24-летний экс-форвард «Авангарда » и СКА подписал контракт новичка с «Нью-Джерси ».

– Какой результат в плане статистики для вас будет приемлемым в дебютном сезоне в НХЛ?

– Не могу загадывать, но есть планка очков, которую я для себя поставил. Чтобы ее достичь, нужно, конечно, поднапрячься. Но я туда еду не булки расслаблять, поэтому будем работать.

– За титул лучшего новичка рассчитываете побороться?

– Ну а зачем тогда ехать? Я же не зрителем туда еду, – сказал Грицюк .