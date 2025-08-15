  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Грицюк об ожиданиях от дебютного сезона в НХЛ: «Еду туда не булки расслаблять. Поставил для себя планку очков. Чтобы достичь ее, нужно поднапрячься»
3

Грицюк об ожиданиях от дебютного сезона в НХЛ: «Еду туда не булки расслаблять. Поставил для себя планку очков. Чтобы достичь ее, нужно поднапрячься»

Арсений Грицюк не собирается расслаблять булки в НХЛ.

В мае 24-летний экс-форвард «Авангарда» и СКА подписал контракт новичка с «Нью-Джерси». 

– Какой результат в плане статистики для вас будет приемлемым в дебютном сезоне в НХЛ?

– Не могу загадывать, но есть планка очков, которую я для себя поставил. Чтобы ее достичь, нужно, конечно, поднапрячься. Но я туда еду не булки расслаблять, поэтому будем работать.

– За титул лучшего новичка рассчитываете побороться?

– Ну а зачем тогда ехать? Я же не зрителем туда еду, – сказал Грицюк

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: ТАСС
ТАСС
logoНью-Джерси
logoНХЛ
logoАрсений Грицюк
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
«Шанхай» подписал контракты с Рыбаром, Акользиным, Бишоффом, Брынцевым и Квинни
123 минуты назад
Ливо подписал контракт с «Трактором» на год и присоединится к команде, когда решит вопрос с рабочей визой («Матч ТВ»)
2454 минуты назад
Плющев о службе в КГБ: «Она меня не то что изменила, но лишний раз доказала, что за слова нужно отвечать. Ушел, когда стали требовать присягать по-новому – я отказался»
1сегодня, 07:30
Кубок Минска. «Динамо» Минск против «Металлурга»
3сегодня, 07:25
Ги Буше об «Авангарде»: «Мне нравится каждый трансфер, пока что мы идеально сработали. Но кое-чего все равно не хватает – надо добавить глубины, особенно в центре»
1сегодня, 07:15
Серебряков об «Авангарде»: «Клуб проделал невероятную работу по усилению, сколько обменов было! Надо поскорее сплотить это все в один коллектив»
сегодня, 06:55
Грицюк о подготовке к отъезду в НХЛ: «Английский чуть-чуть учу, практикуюсь. В «Авангарде» выучил какие-то термины, с Хартли всегда общались на хоккейном сленге»
3сегодня, 06:45
Давыдов об иностранных тренерах: «Я не противник Хартли, Буше или Галлана. Но конкуренция должна быть равной. А пока канадцам разрешается все, тогда как наши – под постоянным током»
7сегодня, 04:40
Демидов – лучший проспект «Монреаля» по версии сайта НХЛ, австрийский защитник Райнбахер – 2-й
7сегодня, 03:55
СКА – Торесену в связи с завершением карьеры: «Спасибо, Викинг! Это было крутое время! Те голы в серии с ЦСКА в 2015 году подняли на ноги весь Петербург. Lykke til!»
4сегодня, 03:25
Ко всем новостям
Последние новости
«Барыс» подписал контракт с канадским защитником Масси на год
311 минут назад
Гадовски возглавит сборную студенческой лиги США на Кубке Шпенглера. Он тренирует команду университета Пенсильвании, куда перешел фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна
сегодня, 06:30
Михнов о работе тренером в жлобинском «Металлурге»: «Вхожу в курс дела, все подсказывают, как молодому! Постараюсь приносить команде пользу. В голове много мыслей»
сегодня, 06:20
Джошуа о «Торонто» и медиа: «В прошлом сезоне «Ванкувер» постоянно был в центре внимания. Жизнь это никому не облегчало. Здесь похожая ситуация»
сегодня, 05:55
Фарм «Оттавы» в АХЛ продолжит выступать в Бельвиле до 2030 года. Клуб может продлить договор с городом еще на 5 лет
сегодня, 05:40
Бояркин об уровне чемпионата Казахстана: «После КХЛ скорости кажутся особенно низкими, класс игроков упал. В «Барыс» чаще берут из «Номада», в других клубах нет перспектив»
сегодня, 05:15
Генменеджер «Калгари» о Парехе: «Не хочу давить на Зэйна, но у него будет прекрасный шанс попасть в основу. В атаке он может все, вопрос в игре без шайбы»
1сегодня, 04:55
Денуайе выбыл на 12 недель после операции на запястье. «Юта» выбрала форварда под 4-м номером на драфте НХЛ-2025
сегодня, 03:40
42-летний Михнов завершил карьеру с титулом в 3-м дивизионе Италии и вошел в тренерский штаб жлобинского «Металлурга». Форвард провел 18 сезонов в суперлиге и КХЛ
2сегодня, 03:10
Дергачев об изменениях в штабе «Нефтехимика»: «Кардинальная смена игры происходит. Будем больше играть в атакующий хоккей. Все хотят попасть в плей-офф, впереди тяжелая работа»
1вчера, 21:41