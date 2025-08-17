Силаев – лучший проспект «Нью-Джерси» по версии сайта НХЛ, Грицюк – 2-й, Кейси – 4-й
Антон Силаев – лучший проспект «Нью-Джерси» по версии сайта НХЛ.
19-летний защитник «Торпедо» возглавил список перспективных игроков из системы «Девилс».
1. Антон Силаев, защитник, 19 лет («Торпедо», КХЛ)
2. Арсений Грицюк, нападающий, 24 года (прошлый сезон отыграл за СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ).
3. Ленни Хамеэнахо, нападающий, 20 лет («Ютика», АХЛ).
4. Шеймус Кейси, защитник, 21 год (провел 14 матчей за «Девилс» в прошлом сезоне).
5. Шейн Лашанс, нападающий, 21 год («Ютика», АХЛ).
Грицюк об ожиданиях от дебютного сезона в НХЛ: «Еду туда не булки расслаблять. Поставил для себя планку очков. Чтобы достичь ее, нужно поднапрячься»
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
