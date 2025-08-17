Плющев о встрече Путина и Трампа: «В отношениях России и США есть серьезные подвижки. В хоккее тоже все поменяется – можем вернуться даже раньше 2028-го»

Владимир Плющев оценил итоги встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Ранее президенты России и США провели переговоры на Аляске. После их завершения Трамп оценил встречу на «10 из 10», однако отметил, что сделки пока нет.

«Не хотелось бы говорить нелестных слов о спортивных чиновниках Евросоюза и прочих стран. Понятно, что они внимательно следили за отношениями между Владимиром Владимировичем и Дональдом Трампом.

Знаете, есть такой анекдот: «Я люблю, когда жена рядом. Я сказал – «рядом». Поэтому и здесь намечающееся потепление между Россией и США заставляет их внимательно следить за происходящим. Если бы этого потепления не было, то и встречи не было бы.

Пресс-конференция показала, что есть разногласия, но многое двигается вперед. Так что спортивные чиновники смотрят за всем этим.

Если не ошибаюсь, Трамп однажды выразил удивление, что наших спортсменов не допускают до соревнований на международной арене. Надо понимать, что США являются генеральными спонсорами мирового спорта, поэтому федерациям придется что-то решать. Если сверху происходят изменения, то и низы должны что-то менять.

Я давно сказал, что вряд ли на первой встрече будут затрагиваться вопросы спорта. Но вот на второй встрече могут возникнуть и гуманитарные вопросы. Так что логично, что зарубежные федерации наблюдают за этим.

Думаю, что в хоккее тоже все поменяется. Я рассчитывал на то, что мы получим приглашение на Кубок мира (в 2028 году – Спортс’‘), но теперь возвращение может случиться даже раньше, если все пойдет так, как хотелось бы нам и второй стороне.

Серьезные подвижки, судя по всему, действительно есть в отношениях между Россией и США», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев .

Светлана Журова: «Если тенденция будет положительной, то после разговора с Трампом европейские лидеры уже не будут давать МОК команду запрещать русским выступать»