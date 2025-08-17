  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о встрече Путина и Трампа: «В отношениях России и США есть серьезные подвижки. В хоккее тоже все поменяется – можем вернуться даже раньше 2028-го»
10

Плющев о встрече Путина и Трампа: «В отношениях России и США есть серьезные подвижки. В хоккее тоже все поменяется – можем вернуться даже раньше 2028-го»

Владимир Плющев оценил итоги встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Ранее президенты России и США провели переговоры на Аляске. После их завершения Трамп оценил встречу на «10 из 10», однако отметил, что сделки пока нет.

«Не хотелось бы говорить нелестных слов о спортивных чиновниках Евросоюза и прочих стран. Понятно, что они внимательно следили за отношениями между Владимиром Владимировичем и Дональдом Трампом.

Знаете, есть такой анекдот: «Я люблю, когда жена рядом. Я сказал – «рядом». Поэтому и здесь намечающееся потепление между Россией и США заставляет их внимательно следить за происходящим. Если бы этого потепления не было, то и встречи не было бы.

Пресс-конференция показала, что есть разногласия, но многое двигается вперед. Так что спортивные чиновники смотрят за всем этим.

Если не ошибаюсь, Трамп однажды выразил удивление, что наших спортсменов не допускают до соревнований на международной арене. Надо понимать, что США являются генеральными спонсорами мирового спорта, поэтому федерациям придется что-то решать. Если сверху происходят изменения, то и низы должны что-то менять.

Я давно сказал, что вряд ли на первой встрече будут затрагиваться вопросы спорта. Но вот на второй встрече могут возникнуть и гуманитарные вопросы. Так что логично, что зарубежные федерации наблюдают за этим.

Думаю, что в хоккее тоже все поменяется. Я рассчитывал на то, что мы получим приглашение на Кубок мира (в 2028 году – Спортс’‘), но теперь возвращение может случиться даже раньше, если все пойдет так, как хотелось бы нам и второй стороне.

Серьезные подвижки, судя по всему, действительно есть в отношениях между Россией и США», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Светлана Журова: «Если тенденция будет положительной, то после разговора с Трампом европейские лидеры уже не будут давать МОК команду запрещать русским выступать»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoВладимир Плющев
logoСборная России по хоккею с шайбой
logoДональд Трамп
logoКХЛ
Политика
logoВладимир Путин
logoКубок мира
отстранение и возвращение России
Европейский союз
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Плющев о встрече Путина и Трампа: «Стороны настраиваются на повторные контакты. Не исключаю, что вопрос российского хоккея может быть поднят в ближайшем общении»
215 августа, 11:59
Михайлов о том, поднимут ли на встрече Путина и Трампа тему хоккейных матчей: «Мне бы этого хотелось. Но там будут решаться более глобальные вопросы, чем спортивного плана»
115 августа, 09:59
Быков о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь, будет принято разумное решение для наших спортсменов. Можно заставлять отказываться от флага и гимна, но душу и Родину не поменять»
3215 августа, 09:36
Главные новости
Генменеджер «Шанхая» о новичках: «Бурмистров – скоростной центр, умеет играть на вбрасываниях. Рендулич известен габаритами, Кленденинг способен вести партнеров»
13 минут назад
Бурмистров подписал контракт с «Шанхаем». У 33-летнего форварда 8 матчей и 0 очков в прошлом сезоне
2сегодня, 12:16
Шэннон о Макдэвиде: «Контракт будет на 3-4 года, и он получит меньше, чем многие ожидают. Суперзвезды, которые хотят выиграть Кубок Стэнли, – жертвуют»
8сегодня, 12:07
«Шанхай» объявил о контрактах с Рендуличем, Кленденингом, Тихомировым и Владимиром Кузнецовым
2сегодня, 11:37
Форвард «Лады» Кугрышев: «Хоккей в Тольятти – спорт номер один, но сейчас есть «Акрон». Дзюбу постоянно встречаешь где-то в городе»
9сегодня, 11:25
«Ак Барс» заплатит «Локомотиву» 50 млн рублей за права на Денисенко. Форвард подпишет контракт на 2 года («Бизнес Online»)
4сегодня, 10:17
«Металлург» стал обладателем Кубка Минска. Магнитогорцы выиграли все 3 матча на турнире
7сегодня, 10:13
Владислав Каменев: «Овечкин – спортсмен номер один в России. После него – Мирра Андреева, она в юном возрасте показывает крутые результаты»
6сегодня, 09:42
Коньков о «Тракторе»: «Приобретение Ливо – серьезный шаг к Кубку Гагарина. Атакующий потенциал челябинцев усилился»
4сегодня, 09:27
Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ
14сегодня, 09:02Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Кугрышев о Тольятти: «Невозможно проехать мимо «Автоваза» – очень большой и красивый завод. В городе много «Лад» и символики»
22 минуты назад
«Северсталь» показала форму на сезон-2025/26: «Цвета – глубокий черный и яркий желтый. Контраст, ассоциирующийся с силой, энергией и дерзостью клуба»
53 минуты назад
Контрольные матчи. «Сибирь» всухую обыграла «Динамо-Алтай», «Динамо» Москва победило «Юность»
сегодня, 12:20
Коньков об уходе Ливо из «Салавата»: «У клуба большие долги, руководство не нашло деньги. Ситуация простая»
2сегодня, 11:50
Мойсевич – 7-й в топе проспектов «Вегаса» по версии Daily Faceoff. Коннелли – 1-й, Линдбом – 2-й
сегодня, 11:08
Коньков о контракте Гусева на 45 млн рублей в год: «Клубы и игроки договариваются так, чтобы уложиться в потолок. В «Динамо» нашли, как это сделать»
1сегодня, 10:52
Рашевский о переходе в «Авангард»: «Я поверил в систему и в организацию. Стремлюсь сыграть за океаном – это отличный шанс поработать с иностранным тренером»
1сегодня, 10:38
Кубок Минска. «Металлург» победил «Адмирал» и выиграл Кубок Минска
2сегодня, 10:16
Браташ о селекции «Лады»: «Попугаев, Джозефс, Сафин, Кугрышев и Шумаков еще 1,5 года назад были лидерами. Сюрприз, что сегодня многих в команде нет»
сегодня, 09:55
Антон Бурдасов заменит Федора Смолова на BetBoom Streamers Battle 3 по CS 2. Футболист получил бан на Твиче
1сегодня, 09:42