  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Плющев о встрече Путина и Трампа: «Стороны настраиваются на повторные контакты. Не исключаю, что вопрос российского хоккея может быть поднят в ближайшем общении»
1

Плющев о встрече Путина и Трампа: «Стороны настраиваются на повторные контакты. Не исключаю, что вопрос российского хоккея может быть поднят в ближайшем общении»

Владимир Плющев высказался о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.

«Думаю, на предстоящей встрече будут обсуждаться настолько острые вопросы, что с гуманитарными темами они связаны не будут. В то же время стороны настраиваются и на повторные встречи, контакты.

Не исключаю, что в ближайшем общении – возможно, уже телефонном – может быть поднят и вопрос российского хоккея. Скорее всего, эта работа будет проделана здесь, нежели со стороны спортивных чиновников», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Напомним, с 2022 года россияне не участвуют в турнирах по эгидой ИИХФ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoДональд Трамп
logoКХЛ
logoВладимир Плющев
logoВладимир Путин
Политика
logoСборная России по хоккею с шайбой
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Михайлов о том, поднимут ли на встрече Путина и Трампа тему хоккейных матчей: «Мне бы этого хотелось. Но там будут решаться более глобальные вопросы, чем спортивного плана»
1сегодня, 09:59
Быков о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь, будет принято разумное решение для наших спортсменов. Можно заставлять отказываться от флага и гимна, но душу и Родину не поменять»
29сегодня, 09:36
Анатолий Карпов о встрече Путина и Трампа: «Спорт должен выиграть от улучшения общей ситуации в мире»
сегодня, 06:58
Главные новости
Галлан о «Шанхае»: «Решил, что должен вернуться к работе. Я надеялся получить шанс в «Далласе», но не вышло, вакансии в НХЛ уже заняты. Еду в Россию, чтобы вывести «Дрэгонс» в плей-офф»
17 минут назад
Ларионов хотел видеть Голдобина в СКА. Переговоры были близки к завершению, но «Спартак» изменил требования, и в Петербурге отказались от сделки («Матч ТВ»)
548 минут назад
Курдин об окладе Гусева в 45 млн рублей: «Никита не жадный, за деньгами не гонится. За попадание в топ-3 бомбардиров возможны бонусы, так что на голом окладе Гусь не должен остаться»
5сегодня, 12:26
Брук об отпуске: «Трудился с родителями на ферме. Появились цыплята, надо было помогать. У отца несколько коров, я всегда приезжаю как раз в сезон отела»
1сегодня, 12:15
Зарплата Гусева в «Динамо» – 45 млн рублей (Алексей Шевченко)
32сегодня, 11:53
Медведева выложила видео с Овечкиным: «Боксировать не умею, строго не судите»
16сегодня, 11:31Видео
Владиславу Каменеву интересно было бы увидеть возвращение Семака в ЦСКА: «Он русский, свой тренер. Я за наших специалистов. Выиграл 6 подряд чемпионств с «Зенитом»
55сегодня, 11:19
Зарипов об иностранных тренерах в КХЛ: «Нужно ввести рамки, которые нельзя переходить. Как лимит на легионеров, что‑то такое»
33сегодня, 11:01
Гусев продлил контракт с «Динамо» на год. С 1 августа форвард был на пробном соглашении
8сегодня, 10:51
Зарплата Ливо в «Тракторе» – 90 млн рублей. Он может получить 70 млн рублей бонусов за попадание в топ-3 бомбардиров сезона («Чемпионат»)
12сегодня, 10:27
Ко всем новостям
Последние новости
Гендиректор «Авангарда» об уходе Ткачева: «То, что требует наш тренер, не совсем подходит Володе. Уверен, что в «Металлурге» у него все получится, они играют в другой хоккей»
238 минут назад
Сергачев встретился с юными спортсменами в Лихославле и поучаствовал в чаепитии с карельскими калитками – пирожками из ржаного теста
сегодня, 11:42
Максим Афиногенов: «Медведев очень много сделал для нашей хоккейной лиги, всегда помогает ребятам. Желаем ему здоровья и сил для реализации его планов»
сегодня, 10:43
Михайлов о том, поднимут ли на встрече Путина и Трампа тему хоккейных матчей: «Мне бы этого хотелось. Но там будут решаться более глобальные вопросы, чем спортивного плана»
1сегодня, 09:59
Грицюк о том, с кем из центров хотел бы играть в «Нью-Джерси»: «Джек Хьюз, Хишир – центрфорварды из топ-6. Хотелось бы к ним попасть, но посмотрим, как я буду готов»
2сегодня, 09:51
Генменеджер «Шанхая»: «Галлан доволен подбором хоккеистов, они подходят под его игровую модель. Считаю, нам удалось собрать боеспособный коллектив»
1сегодня, 08:59
«Барыс» подписал контракт с канадским защитником Масси на год
3сегодня, 08:38
Гадовски возглавит сборную студенческой лиги США на Кубке Шпенглера. Он тренирует команду университета Пенсильвании, куда перешел фаворит драфта НХЛ-2026 Маккенна
сегодня, 06:30
Михнов о работе тренером в жлобинском «Металлурге»: «Вхожу в курс дела, все подсказывают, как молодому! Постараюсь приносить команде пользу. В голове много мыслей»
сегодня, 06:20
Джошуа о «Торонто» и медиа: «В прошлом сезоне «Ванкувер» постоянно был в центре внимания. Жизнь это никому не облегчало. Здесь похожая ситуация»
сегодня, 05:55