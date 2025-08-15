Плющев о встрече Путина и Трампа: «Стороны настраиваются на повторные контакты. Не исключаю, что вопрос российского хоккея может быть поднят в ближайшем общении»

Владимир Плющев высказался о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.

«Думаю, на предстоящей встрече будут обсуждаться настолько острые вопросы, что с гуманитарными темами они связаны не будут. В то же время стороны настраиваются и на повторные встречи, контакты.

Не исключаю, что в ближайшем общении – возможно, уже телефонном – может быть поднят и вопрос российского хоккея. Скорее всего, эта работа будет проделана здесь, нежели со стороны спортивных чиновников», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

Напомним, с 2022 года россияне не участвуют в турнирах по эгидой ИИХФ.