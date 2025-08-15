Михайлов о том, поднимут ли на встрече Путина и Трампа тему хоккейных матчей: «Мне бы этого хотелось. Но там будут решаться более глобальные вопросы, чем спортивного плана»
Борис Михайлов высказался о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.
Напомним, ранее Путин подал идею проведения игры между КХЛ и НХЛ, Трамп поддержал инициативу.
Михайлов ответил на вопрос о возможности поднятия на саммите темы организации хоккейных матчей.
«На сегодняшней встрече Владимира Путина и Дональда Трампа будут решаться более глобальные вопросы, чем спортивного плана.
Но мне бы этого хотелось», – сказал двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Р-Спорт»
