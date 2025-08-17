Светлана Журова: «Если тенденция будет положительной, то после разговора с Трампом европейские лидеры уже не будут давать МОК команду запрещать русским выступать»

Светлана Журова считает, что МОК может смягчить позицию в отношении россиян.

15 августа на Аляске президент России Владимир Путин провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом по теме украинского урегулирования.

«Абсолютно точно мы не услышали каких‑то значимых заявлений. Президенты стран обозначили рамки того, о чем говорили. Но разговор был долгий. Явно, что поговорили и про спорт, но пока не сочли необходимым озвучивать публично то, что происходило на переговорах за закрытыми дверьми. Это однозначно.

Как у нас говорят в спорте, оценка 10 из 10 – максимальный балл, который в том числе Трамп поставил переговорам. Это говорит о том, что было очень много моментов, которые они обсудили. Допускаю, что это будет обнародовано еще какими‑то порциями в дальнейшем.

Но здесь важно, что мы точно не можем воздействовать на МОК (Международный олимпийский комитет) в текущей ситуации, потому что отстранены. Однако тот факт, что Трамп сказал о намерении говорить с европейскими лидерами, может положительно повлиять. Если тенденция будет положительной, то после разговора с Трампом европейские лидеры уже не будут давать МОК команду запрещать русским выступать. А ведь происходит именно сейчас!

Понятно, что все члены МОК ориентируются на это. Все‑таки все члены МОК зависимы от своих руководителей и президентов. На них есть воздействие, как голосовать за те или иные решения в отношении России», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова .