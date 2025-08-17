  • Спортс
  • Коньки/шорт-трек
  • Новости
  • Светлана Журова: «Если тенденция будет положительной, то после разговора с Трампом европейские лидеры уже не будут давать МОК команду запрещать русским выступать»
12

Светлана Журова: «Если тенденция будет положительной, то после разговора с Трампом европейские лидеры уже не будут давать МОК команду запрещать русским выступать»

Светлана Журова считает, что МОК может смягчить позицию в отношении россиян.

15 августа на Аляске президент России Владимир Путин провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом по теме украинского урегулирования.

«Абсолютно точно мы не услышали каких‑то значимых заявлений. Президенты стран обозначили рамки того, о чем говорили. Но разговор был долгий. Явно, что поговорили и про спорт, но пока не сочли необходимым озвучивать публично то, что происходило на переговорах за закрытыми дверьми. Это однозначно.

Как у нас говорят в спорте, оценка 10 из 10 – максимальный балл, который в том числе Трамп поставил переговорам. Это говорит о том, что было очень много моментов, которые они обсудили. Допускаю, что это будет обнародовано еще какими‑то порциями в дальнейшем.

Но здесь важно, что мы точно не можем воздействовать на МОК (Международный олимпийский комитет) в текущей ситуации, потому что отстранены. Однако тот факт, что Трамп сказал о намерении говорить с европейскими лидерами, может положительно повлиять. Если тенденция будет положительной, то после разговора с Трампом европейские лидеры уже не будут давать МОК команду запрещать русским выступать. А ведь происходит именно сейчас!

Понятно, что все члены МОК ориентируются на это. Все‑таки все члены МОК зависимы от своих руководителей и президентов. На них есть воздействие, как голосовать за те или иные решения в отношении России», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoМОК
Политика
logoВладимир Путин
logoСветлана Журова
logoДональд Трамп
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Коньки/шорт-трек в Telegram
Материалы по теме
Свищев о встрече Путина и Трампа: «Как бы в федерациях ни заявляли об отсутствии политизированности, но именно от политических решений и будет многое зависеть»
914 августа, 12:38
Журова о встрече Путина и Трампа: «Такие переговоры могут дать проекцию на спортивную сферу»
2814 августа, 09:25
Вице-спикер Госдумы Жуков: «МОК будет ориентироваться на встречу Трампа и Путина, которая может оказать сильное влияние на допуск российских спортсменов»
1612 августа, 18:36
Главные новости
Журова о встрече Путина и Трампа: «Такие переговоры могут дать проекцию на спортивную сферу»
2814 августа, 09:25
Светлана Журова: «Думаю о том, чтобы сняли фильм про меня. У меня в карьере достаточно интересных и драматичных историй»
1113 августа, 16:26
Светлана Журова: «Ни в какой стране, кроме России, не хотела бы жить. Импонирует, что могу верить, дружить и чувствовать свободу»
8112 августа, 06:28
Светлана Журова: «Не думаю, что решения Трампа будут касаться спорта. Других вещей – да»
19 августа, 22:13
Гуляев о конгрессе ISU: «Чисто физиогномически Ковентри произвела приятное впечатление. Она свободно и спокойно общалась по делу»
631 июля, 08:05
ISU выделял 6,5 млн франков на урегулирование спора по делу Пехштайн
29 июля, 17:10
«Речь шла о будущем ISU – о будущем спорта. Ковентри привнесла определенный шарм своим приятным выступлением». Кибалко о конгрессе ISU
297 июля, 14:39
Светлана Журова: «Спортсмен номер один из России с большим отрывом – это Саша Овечкин. Второй я бы назвала Мирру Андрееву»
284 июля, 09:22
Светлана Журова: «После просмотра «Родниной» я призадумалась – может, снять такой же фильм о своей карьере?»
3629 июня, 09:03
Союз конькобежцев Беларуси подал апелляцию на решение ISU по допуску спортсменов на отбор к Олимпиаде-2026
1024 июня, 19:24
Ко всем новостям
Последние новости
Александра Саютина: «Сравнения с Костнер из-за высокого роста мне нравились. Круто, когда у тебя длинные ноги – элементы смотрятся иначе»
13 июня, 08:38
Светлана Журова: «Надеюсь, Ласицкене пойдет в такую деятельность, где ее знания и опыт можно будет передать коллегам и подрастающему поколению»
227 мая, 16:21
Захаров о бронзе Семируннего на ЧМ: «Вова молодец, показал очень достойный результат, рад за его достижения»
14 марта, 14:30
Журова о снятии санкций с Дегтярева: «Это хороший сигнал. Видимо, есть подвижки и надежды, что все будет решаться в пользу спортсменов»
114 марта, 12:54
«Немного разочаровала новость, что нас не допустили. Стараемся себя как‑то мотивировать». Конькобежка Саютина о международных стартах
12 октября 2024, 10:21
Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2024
8 сентября 2024, 09:43
Союз конькобежцев России пока не рассматривал вопрос о карантине Семерикова, который намерен перейти в Узбекистан
222 мая 2024, 10:41
«Было бы здорово собрать лидеров шорт-трека, фигурного катания, конькобежного спорта и хоккея. Попробовать дорожку в 200 м». Елистратов о шоу-турнирах
111 января 2024, 18:54
Призер ЧМ по конькобежному спорту Александр Баранов умер в возрасте 63 лет
7 декабря 2023, 07:12
Журова о негативе к российским спортсменам: «Это отношение сформировано из-за действий и решений МОК»
243 ноября 2023, 05:39