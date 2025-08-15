Быков о встрече Путина и Трампа: «Надеюсь, будет принято разумное решение для наших спортсменов. Можно заставлять отказываться от флага и гимна, но душу и Родину не поменять»
Вячеслав Быков высказался о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.
Президенты России и США встретятся 15 августа на Аляске.
«Надеюсь, на встрече Путина и Трампа будет принято разумное и благополучное решение для наших спортсменов. И мы сможем снова воочию видеть ребят и поддерживать их в достижении побед.
Сегодня нашим спортсменам очень тяжело. Они посвящают свою жизнь спорту. Им важно состязаться с другими нациями, сопоставлять свои возможности и стремиться к победам.
Можно заставлять отказываться их от флага и гимна, но сердце, душу и Родину не поменять. Они есть и останутся русскими спортсменами. На верхней части пьедестала они будут петь наш гимн. Все будет, как мы решим», – заявил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Напомним, с 2022 года россияне не участвуют в турнирах по эгидой ИИХФ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Metaratings.ru
