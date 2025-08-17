Шэннон о Макдэвиде: «Контракт будет на 3-4 года, и он получит меньше, чем многие ожидают. Суперзвезды, которые хотят выиграть Кубок Стэнли, – жертвуют»
У капитана «Эдмонтона» остался еще один сезон по действующему контракту. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) составляет 12,5 млн долларов в год.
«Думаю, контракт будет на три-четыре года. Макдэвид имеет право заключить сделку на 20 процентов от потолка зарплат, но он достаточно умен, чтобы понимать, что это снизит возможность привлечения свободных агентов и других игроков.
Именно так поступают суперзвезды, которые хотят выиграть Кубок Стэнли, – они жертвуют.
Думаю, Коннор получит меньше, чем многие ожидают, но на короткий срок. Это даст Стэну Боумену (генеральный менеджер «Эдмонтона» – Спортс’‘) возможность потратить немного денег на других хоккеистов в подходящий момент», – сказал инсайдер Джон Шэннон на подкасте Oilers Now.
