  • Шэннон о Макдэвиде: «Контракт будет на 3-4 года, и он получит меньше, чем многие ожидают. Суперзвезды, которые хотят выиграть Кубок Стэнли, – жертвуют»
0

Джон Шэннон считает, что Коннор Макдэвид подпишет новый контракт на 3-4 года.

У капитана «Эдмонтона» остался еще один сезон по действующему контракту. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) составляет 12,5 млн долларов в год.

«Думаю, контракт будет на три-четыре года. Макдэвид имеет право заключить сделку на 20 процентов от потолка зарплат, но он достаточно умен, чтобы понимать, что это снизит возможность привлечения свободных агентов и других игроков.

Именно так поступают суперзвезды, которые хотят выиграть Кубок Стэнли, – они жертвуют.

Думаю, Коннор получит меньше, чем многие ожидают, но на короткий срок. Это даст Стэну Боумену (генеральный менеджер «Эдмонтона» – Спортс’‘) возможность потратить немного денег на других хоккеистов в подходящий момент», – сказал инсайдер Джон Шэннон на подкасте Oilers Now.

Овечкин, Малкин, Кросби, Дацюк, Кучеров, Макдэвид, Драйзайтль, Маккиннон, Стэмкос, Макар, Хедман, Флери – в сборной лучших игроков НХЛ первой четверти века

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportskeeda
