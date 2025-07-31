Менеджер программы лояльности «Ойлерс» Леонтьев: «Макдэвид – икона Эдмонтона, здесь продают его футболки в образе Иисуса Христа. Его сравнивают только с Гретцки, они на одной ступеньке»
– Вот уже много лет лидер «Ойлерс» – Конор Макдэвид. Также он один из лучших игроков лиги. Видите ли вы его культ в Эдмонтоне?
– Однозначно. Макдэвида здесь сравнивают только с Гретцки. Они уже на одной ступеньке, несмотря на еще невыигранный Кубок Стэнли Коннором.
Просто Макдэвид сейчас немного в тяжелом положении, потому что у него остался последний год по контракту. К сожалению, у нас не так много денег под потолком, чтобы предложить ему серьезный контракт. Если же мы дадим ему большой контракт, то что тогда останется другим игрокам?
Он икона Эдмонтона, в городе продают его футболки в образе Иисуса Христа. Но как поведут себя болельщики, если он все же не сможет выиграть с командой кубок? Он и дальше будет бить индивидуальные рекорды, но вернуть кубок в город – это то, о чем мечтает каждый житель Эдмонтона.
Тут вспоминают, как из «Эдмонтона» неожиданно обменяли Гретцки. Да, он ушел, но команда смогла взять еще один Кубок Стэнли. С точки зрения маркетинга и бизнеса Макдэвид сделал клуб таким, где он находится в новой эре. Без него было прибыли и популярности, – сказал менеджер программы лояльности в «Эдмонтоне» Евгений Леонтьев.