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  • Менеджер программы лояльности «Ойлерс» Леонтьев: «Макдэвид – икона Эдмонтона, здесь продают его футболки в образе Иисуса Христа. Его сравнивают только с Гретцки, они на одной ступеньке»
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Менеджер программы лояльности «Ойлерс» Леонтьев: «Макдэвид – икона Эдмонтона, здесь продают его футболки в образе Иисуса Христа. Его сравнивают только с Гретцки, они на одной ступеньке»

Евгений Леонтьев высказался о культе в Конора Макдэвида в Эдмонтоне.

– Вот уже много лет лидер «Ойлерс» – Конор Макдэвид. Также он один из лучших игроков лиги. Видите ли вы его культ в Эдмонтоне?

– Однозначно. Макдэвида здесь сравнивают только с Гретцки. Они уже на одной ступеньке, несмотря на еще невыигранный Кубок Стэнли Коннором.

Просто Макдэвид сейчас немного в тяжелом положении, потому что у него остался последний год по контракту. К сожалению, у нас не так много денег под потолком, чтобы предложить ему серьезный контракт. Если же мы дадим ему большой контракт, то что тогда останется другим игрокам? 

Он икона Эдмонтона, в городе продают его футболки в образе Иисуса Христа. Но как поведут себя болельщики, если он все же не сможет выиграть с командой кубок? Он и дальше будет бить индивидуальные рекорды, но вернуть кубок в город – это то, о чем мечтает каждый житель Эдмонтона.

Тут вспоминают, как из «Эдмонтона» неожиданно обменяли Гретцки. Да, он ушел, но команда смогла взять еще один Кубок Стэнли. С точки зрения маркетинга и бизнеса Макдэвид сделал клуб таким, где он находится в новой эре. Без него было прибыли и популярности, – сказал менеджер программы лояльности в «Эдмонтоне» Евгений Леонтьев.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoЭдмонтон
болельщики
logoУэйн Гретцки
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