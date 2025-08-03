Подколзин об «Эдмонтоне»: «С «Флоридой теперь будут зарубы, я получал удовольствие от финала Кубка Стэнли. Драйзайтль и Макдэвид – очень уверенные в себе ребята, они лучшие игроки в мире»

Василий Подколзин высказался о предстоящем сезоне НХЛ.

– Как проходит подготовка к сезону?

– Здесь у нас хорошая группа ребят тренируется. Лето получилось короткое, пора вставать на лед, идти в спортзал, скоро сезон.

С «Флоридой теперь будут зарубы, каждый матч против них будет обретать другой смысл. Я получал удовольствие от финальных матчей Кубка Стэнли, был какой‑то мандраж в хорошем смысле. Это такой опыт, который не каждый игрок получает, надеюсь, что этот опыт нам поможет выиграть.

Леон Драйзайтль и Коннор Макдэвид – очень уверенные в себе ребята. Эту уверенность они передают команде, пытаются даже где‑то успокоить, ребят притормозить, чтобы не растрачивать эмоции. Они хорошие лидеры и лучшие игроки в мире, – сказал нападающий «Эдмонтона ».