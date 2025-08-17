«Автомобилист» показал форму на предсезонку: «Посвятили ее флагу России. Белый, синий, красный – цвета, олицетворяющие любовь россиян к своей Родине»
«Автомобилист» посвятил форму на предсезонку российскому триколору.
«Белый, синий, красный – цвета, олицетворяющие любовь россиян к своей Родине.
В этом году мы решили посвятить предсезонную форму нашей команды национальному флагу. Флагу, под которым российские атлеты, к сожалению, пока лишены возможности выступать на международной арене.
Мы любим свою страну и верим, что в будущем под российским флагом наши спортсмены еще одержат много ярких побед!» – говорится в сообщении в телеграм-канале «Автомобилиста».
Фото: телеграм-канал «Автомобилиста».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Автомобилиста»
