«Металлург» показал предсезонную форму в синем цвете: «Комплект отсылает к 1962 году и важному этапу в истории команды»
«Металлург» презентовал форму для предсезонных матчей в синем цвете.
«2025 год – особенный для «Металлурга». В декабре наш клуб отпразднует 70-летие. Летний игровой комплект отсылает к 1962 году и важному этапу в истории команды.
Именно в 1962-м «Металлург» впервые вышел на лед легендарного стадиона «Малютка».
Во дворе дома на Ленина, 14 простая заводская команда делала первые шаги в большом хоккее, завоевывала любовь горожан и шаг за шагом пробивала себе путь в элиту», – говорится в сообщении клуба.
Комплект станет основным на двух предсезонных турнирах – Кубке Минска в Беларуси и на Мемориале Ромазана.
