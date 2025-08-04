«Металлург» показал предсезонную форму в синем цвете: «Комплект отсылает к 1962 году и важному этапу в истории команды»

«Металлург» презентовал форму для предсезонных матчей в синем цвете.

«2025 год – особенный для «Металлурга ». В декабре наш клуб отпразднует 70-летие. Летний игровой комплект отсылает к 1962 году и важному этапу в истории команды.

Именно в 1962-м «Металлург» впервые вышел на лед легендарного стадиона «Малютка».

Во дворе дома на Ленина, 14 простая заводская команда делала первые шаги в большом хоккее, завоевывала любовь горожан и шаг за шагом пробивала себе путь в элиту», – говорится в сообщении клуба.

Комплект станет основным на двух предсезонных турнирах – Кубке Минска в Беларуси и на Мемориале Ромазана.

Фото: t.me/metallurgmgn