«Лада» показала форму для предсезонных матчей. Она посвящена предстоящему 50-летию клуба
«Лада» показала форму для предсезонных матчей.
«Хоккейный клуб «Лада» готовится к знаменательному событию — юбилейному 50-му сезону в истории команды.
В честь этой важной вехи игроки выйдут на лед в специально разработанной юбилейной форме, в которой сыграют на предстоящих товарищеских матчах в рамках предсезонного сбора.
Подопечные Бориса Миронова наденут новые джерси на Кубке Минска, дома в контрольном матче с «Ак Барсом» и на Кубке губернатора Челябинской области», – говорится в телеграм-канале тольяттинцев.
Фото: телеграм-канал «Лады».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Лады»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости