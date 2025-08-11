«Лада» показала форму для предсезонных матчей. Она посвящена предстоящему 50-летию клуба

«Лада» показала форму для предсезонных матчей.

«Хоккейный клуб «Лада » готовится к знаменательному событию — юбилейному 50-му сезону в истории команды.

В честь этой важной вехи игроки выйдут на лед в специально разработанной юбилейной форме, в которой сыграют на предстоящих товарищеских матчах в рамках предсезонного сбора.

Подопечные Бориса Миронова наденут новые джерси на Кубке Минска, дома в контрольном матче с «Ак Барсом» и на Кубке губернатора Челябинской области», – говорится в телеграм-канале тольяттинцев.

Фото: телеграм-канал «Лады».