У «Спартака» 2 комплекта формы на предсезонку – красный и белый. Оба с вертикальными полосами и «объемными» номерами

«Спартак» представил 2 комплекта формы на предсезонку.

Вчера московский клуб провел контрольный матч против новокузнецкого «Металлурга» в красных свитерах. Во втором комплекте основной цвет джерси – белый.

Отличительные особенности обоих вариантов – тонкие вертикальные полосы и «объемные» номера. Также на форму нанесен год основания хоккейного «Спартака» – 1946-й.