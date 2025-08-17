У «Спартака» 2 комплекта формы на предсезонку – красный и белый. Оба с вертикальными полосами и «объемными» номерами
«Спартак» представил 2 комплекта формы на предсезонку.
Вчера московский клуб провел контрольный матч против новокузнецкого «Металлурга» в красных свитерах. Во втором комплекте основной цвет джерси – белый.
Отличительные особенности обоих вариантов – тонкие вертикальные полосы и «объемные» номера. Также на форму нанесен год основания хоккейного «Спартака» – 1946-й.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал «Спартака»
