  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Браташ о тренерах из Северной Америки в КХЛ: «Очень трепетное отношение, клубы зажигают им зеленый свет. У российских коллег правила работы несколько иные, это наша традиция»
Браташ о тренерах из Северной Америки в КХЛ: «Очень трепетное отношение, клубы зажигают им зеленый свет. У российских коллег правила работы несколько иные, это наша традиция»

Чья селекция вызвала у вас вопросы?

– Очень много разговоров – вокруг «Авангарда». И это понятно – команда обновилась едва ли не наполовину, состоялось много громких расставаний и приобретений. С одними можно согласиться, другие – обсудить и поспорить.

«Авангард» обратил на себя внимание еще и особым отношением к тренерскому штабу, к главному тренеру. Созданы все условия для реализации тренерских задумок, что выражается в том числе в трансферной политике.

– Для вас такое внимание к штабу Ги Буше – сюрприз?

– Нет, это наша традиция. В российском хоккее в последние десятилетия очень трепетное отношение к североамериканским тренерам, клубы зажигают им зеленый свет.

Многие из нас, российских тренеров, могут такому отношению по-доброму позавидовать. У нас правила работы несколько иные, но это отдельный разговор – о реалиях нашей жизни, – сказал заслуженный тренер России. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
