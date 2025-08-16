Ерыкалов о том, что «Спартак» предлагает Голдобину обмен: «Речь не о СКА или топ-клубе, а о «Барысе», «Амуре» и так далее. Это выглядит как угроза: не подписываешься – поедешь далеко»

Дмитрий Ерыкалов уточнил ситуацию с будущим Николая Голдобина.

Ранее стало известно, что «Спартак» предлагает 29-летнему форварду два варианта – продление контракта на долгий срок или обмен.

«Тоже слышал о такой позиции руководства «Спартака».

Правда, с важным уточнением: подразумевается обмен не в СКА и не в какой-то топ-клуб, а в «Барыс », «Амур » и тому подобные клубы.

Что уже выглядит не как нормальная альтернатива для Голдобина , а как угроза: не подписываешься на наших условиях – поедешь далеко», – сообщил журналист Sport24, напомнив об обмене Александра Хохлачева из «Спартака » в хабаровский клуб в 2023 году.

Отметим, что в мае московский клуб опровергал информацию о возможном обмене Голдобина в «Амур».