  • Ерыкалов о том, что «Спартак» предлагает Голдобину обмен: «Речь не о СКА или топ-клубе, а о «Барысе», «Амуре» и так далее. Это выглядит как угроза: не подписываешься – поедешь далеко»
Дмитрий Ерыкалов уточнил ситуацию с будущим Николая Голдобина.

Ранее стало известно, что «Спартак» предлагает 29-летнему форварду два варианта – продление контракта на долгий срок или обмен. 

«Тоже слышал о такой позиции руководства «Спартака».

Правда, с важным уточнением: подразумевается обмен не в СКА и не в какой-то топ-клуб, а в «Барыс», «Амур» и тому подобные клубы.

Что уже выглядит не как нормальная альтернатива для Голдобина, а как угроза: не подписываешься на наших условиях – поедешь далеко», – сообщил журналист Sport24, напомнив об обмене Александра Хохлачева из «Спартака» в хабаровский клуб в 2023 году. 

Отметим, что в мае московский клуб опровергал информацию о возможном обмене Голдобина в «Амур».

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: телеграм-канал Дмитрия Ерыкалова
