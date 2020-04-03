Спортивный директор «Спартака» опроверг возможный обмен Николая Голдобина.

Сообщалось , что форвард не прочь перейти в «Амур ».

— Какие позиции надо усиливать основному «Спартаку» перед новым сезоном?

— Мы разговаривали с тренерами. Наша основная задача — добавить несколько человек в защитную линию. Еще нужны один‑три нападающих в верхние звенья.

У нас в системе достаточно квалифицированные ребята для глубины состава — есть молодежка и «Химик». Четвертые и пятые звенья у нас укомплектованы. Но нам нужно усилить первые два звена.

— А слухи про обмен Голдобина?

— Это только слухи. Сейчас Коля отдыхает, и не будем его тревожить сплетнями, чтобы он не волновался, — сказал Роман Беляев .