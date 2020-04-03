«Спартак» опроверг обмен Голдобина в «Амур»: «Это только слухи. Коля отдыхает, и не будем его тревожить сплетнями, чтобы он не волновался»
Спортивный директор «Спартака» опроверг возможный обмен Николая Голдобина.
Сообщалось, что форвард не прочь перейти в «Амур».
— Какие позиции надо усиливать основному «Спартаку» перед новым сезоном?
— Мы разговаривали с тренерами. Наша основная задача — добавить несколько человек в защитную линию. Еще нужны один‑три нападающих в верхние звенья.
У нас в системе достаточно квалифицированные ребята для глубины состава — есть молодежка и «Химик». Четвертые и пятые звенья у нас укомплектованы. Но нам нужно усилить первые два звена.
— А слухи про обмен Голдобина?
— Это только слухи. Сейчас Коля отдыхает, и не будем его тревожить сплетнями, чтобы он не волновался, — сказал Роман Беляев.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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