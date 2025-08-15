«Спартак» предлагает Голдобину переподписание контракта на длительный срок или обмен («Матч ТВ»)

«Спартак» хочет переподписать контракт с Голдобиным на длительный срок.

Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой источник, знакомый с ситуацией, руководство клуба хочет переподписать соглашение с нападающим Николаем Голдобиным на более длительный срок. В противном случае команда рассматривает вариант с обменом игрока.

Контракт Голдобина со «Спартаком» действует до конца сезона-2025/26.

«Руководство «Спартака » продолжает вести агрессивную политику на трансферном рынке. В данный момент они предлагают стороне Николая Голдобина два варианта развития событий.

Клуб настроен переподписать контракт с нападающим на более длительный срок, опасаясь того, что в качестве свободного агента хоккеист потребует солидного повышения в зарплате.

В противном случае хоккеисту предлагают обмен в другой клуб, несмотря на желание Голдобина продолжить карьеру в составе «красно-белых», – заявил источник телеканала.

В прошлом сезоне форвард набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в Фонбет чемпионате КХЛ , а также 12 (3+9) баллов за 12 матчей в Кубке Гагарина.

