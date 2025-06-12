«Спартак» просит у СКА Григоренко, Плотникова и еще одного игрока за Голдобина. Красно-белые также хотят права на нескольких молодых хоккеистов («Mash на спорте»)

«Спартак» хочет получить несколько хоккеистов от СКА за Николая Голдобина.

Ранее сообщалось , что клубы ведут переговоры о сделке с участием 29-летнего нападающего красно-белых.

По информации «Mash на спорте», в обмен на Голдобина «Спартак» просит Михаила Григоренко , Сергея Плотникова и еще одного игрока, имя которого не называется. Также красно-белые просят нескольких молодых хоккеистов или спортивные права на них.

Отмечается, что СКА считает такую цену несоразмерной и продолжает торговаться.

Напомним, что Голдобин был клиентом Игоря Ларионова , когда нынешний главный тренер армейцев занимался агентской деятельностью.

В прошедшем сезоне форвард «Спартака » набрал 55 (21+34) очков за 62 игры в Фонбет чемпионате КХЛ. В Кубке Гагарина у него 12 (3+9) очков в 12 матчах.

Агент Голдобина обвинил «Спартак» в неуважении: «Николая хотят видеть у себя несколько команд. Клуб не расторгает контракт, а ищет выгоду. Любимец миллионов стал разменной монетой»