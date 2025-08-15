Гендиректор «Авангарда» о Ливо: «В плей-офф он вел себя странно, у него там были проблемы. Нам нужен центр, а он крайний, да еще и очень дорогой»

Гендиректор «Авангарда» рассказал, интересовался ли клуб Джошем Ливо.

– Сейчас на рынок выходил Ливо. Вы его рассматривали?

– Он, безусловно, классный игрок, все уже доказал. У нас есть ребята, которые с ним играли, так что полная информация по нему у нас есть.

Мое личное мнение: в плей-офф он вел себя как-то странно, и, наверное, здесь могут быть сомнения. Мы же понимаем, что регулярка – это подготовка к главному этапу сезона. А там у него были проблемы.

Нам же нужен центральный нападающий, а Ливо – отличный крайний, да еще и очень дорогой. Я так понимаю, что он уже знает , где будет играть, – сказал генеральный директор «Авангарда » Герман Чистяков .