Эндрю Потуральски: «Российская культура просто невероятна. Архитектура Петербурга – то, чего я нигде не встречал раньше, на сборах постоянно выходим гулять, чтобы насладиться городом»

Новичок «Авангарда» Эндрю Потуральски поделился впечатлениями от России.

– Россия — совершенно новая страна для вас. Какие впечатления у вас остались от сборов в Санкт-Петербурге?

– Все люди очень приятные и гостеприимные, а российская культура просто невероятна.

Архитектура Санкт-Петербурга – это то, чего я нигде не встречал раньше. На сборах мы постоянно выходим гулять, чтобы насладиться городом и провести время вместе, – сказал американский новичок «Авангарда » Эндрю Потуральски .