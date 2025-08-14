Рябыкин об уходе Ливо из «Салавата»: «Шансы на плей-офф уменьшаются без такого игрока. Думаю, они не от хорошей жизни его расторгли. Видно, нет денег на него»

Дмитрий Рябыкин высказался о расторжении контракта «Салавата» с Джошем Ливо.

– Каковы шансы «Салавата Юлаева» на плей-офф без Джоша Ливо?

– Честно сказать, шансы уменьшаются без такого игрока.

Если расторгать, то они должны хотя бы пораньше это делать, чтобы человек мог себе работу найти. Ну, я думаю, они не от хорошей жизни его [контракт] расторгли.

Скорее всего, это чисто финансовые вопросы. Видно, у них нет денег на него, – сказал тренер «Локомотива » Дмитрий Рябыкин .