Андрей Коваленко: «Расторжения контрактов Ливо и Ткачева, закрытие «Витязя», переезд «Куньлуня» – звенья одной цепи. В нашем спорте не идеальная финансовая ситуация»
– Еще один больной вопрос – контракты в КХЛ. За одно лето они были расторгнуты с двумя самыми высокооплачиваемыми игроками лиги – с Ткачевым и Ливо. Можете себя представить такое в НХЛ?
– Думаю, проблема здесь та же, что и с подмосковными клубами. Эти расторжения, закрытие «Витязя» и переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург – звенья одной, финансовой цепи.
Финансовая ситуация вокруг хоккея и нашего спорта в целом – не идеальная, в той же КХЛ идет оптимизация, это видно по большинству контрактов этого лета, они идут на понижение.
В такой ситуации Ливо и Ткачев, подозреваю, были обречены. Можно спорить лишь о том, насколько правильно была выбрана форма расставания. Особенно в случае с Ливо.
– Вы на стороне канадца или «Салавата»?
– Судя по прессе, Ливо опоздал на сбор по уважительной причине – не была готова виза. В такой ситуации расторжение контракта клубом выглядит сомнительно.
Очень хорошо, что вчера ситуация с Ливо была смягчена, клуб и игрок договорились расстаться по обоюдному согласию. Надеюсь, что это результат работы КХЛ – и лига в последний момент вмешалась, – сказал олимпийский чемпион.