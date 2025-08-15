  • Спортс
  Серебряков об «Авангарде»: «Клуб проделал невероятную работу по усилению, сколько обменов было! Надо поскорее сплотить это все в один коллектив»
Серебряков об «Авангарде»: «Клуб проделал невероятную работу по усилению, сколько обменов было! Надо поскорее сплотить это все в один коллектив»

Никита Серебряков высказался о кадровых перестановках в «Авангарде».

Состав команды, в частности, пополнили защитники Вячеслав Войнов, Джозеф Чеккони и Артем Блажиевский, форварды Александр Волков, Михаил Котляревский, Василий Пономарев, Эндрю Потуральски и Дмитрий Рашевский. 

– Какие цели ставите лично перед собой на предстоящий сезон?

– Цель основная одна, все ее понимают. А личная? Начать играть в свой хоккей с первой игры сезона. Конечно, индивидуальную игру никто не отменял, но самое главное - это чтобы мы командой пришли к последнему матчу сезона и выиграли его.

Клуб проделал невероятную работу по усилению, сколько было совершено обменов! Я думаю, что сейчас многое зависит от нас, от ребят – надо поскорее сплотить это все в один коллектив, помочь новым ребятам адаптироваться под нашу игровую систему, под город, под наш хоккейный коллектив, и чтобы все были единым целым.

– Со всеми новичками сдружились?

– Да, все достаточно общительные. Старой гвардии не так много, к сожалению, осталось, но мы сразу постарались сделать так, чтобы ребятам было комфортно, постарались сплотить, объединить.

Работаем над этим. Опять же, поездка в Санкт‑Петербург очень помогает нам в этом, – сказал вратарь омского клуба. 

