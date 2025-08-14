Серебряков о сборах «Авангарда» в Петербурге: «Окунулись в атмосферу города, окультурились и получили замечательные эмоции. Нам сделали отличную программу»

Никита Серебряков высказался о сборах «Авангарда» в Санкт-Петербурге.

– Какие впечатления от возвращения в Санкт-Петербург?

– Отличные. Прекрасный город. Походили и наконец-то смогли полностью окунуться в атмосферу города. Нам сделали отличную программу, мы окультурились и получили замечательные эмоции.

– Идея проводить спортивную и культурную программы как-то дополнительно вдохновляет?

– Как минимум дает время перезагрузиться, чтобы у нас не было монотонности какой-то в достаточно тяжелое время, потому что предсезонка у всех всегда тяжелая. Классно, что можно где-то отвлечься.

– Здесь, в Санкт-Петербурге, возникает вопрос: предстоящие матчи против СКА станут для вас принципиальными?

– Нет. Я до этого и в «Адмирале» играл, и в Нижнем Новгороде, и в «Динамо» начинал. Какие могут быть принципиальные игры?

Если можно так сказать, для меня каждая игра принципиальная, потому что для меня самая главная цель – выиграть каждый матч и сделать максимально все для этого. Поэтому такой принципиальности не было, – сказал вратарь «Авангарда » Никита Серебряков .