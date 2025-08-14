Ги Буше: «Моя задача – активизировать хоккеистов. Показать, что мечты, к которым они идут, осуществимы. Мне важно знать игроков, использовать все их личные качества»

Ги Буше высказался о работе на посту главного тренера.

– Какие хитрости вы применяете в своей профессии?

– Все мои хоккеисты – люди взрослые. Моя первоначальная задача – активизировать людей. Показать, что те мечты, к которым они идут, осуществимы. Многие из хоккеистов не знают, чего они хотят. Мне важно знать игроков, важно использовать все их личные персональные качества.

Для многих игроков важно признание, мне надо дать то признание, которое они хотят. Конечно, чем больше признание, тем лучше команде. Нет каких-то секретов. Это просто работа с командой и работа с отдельными игроками.

В конце прошлого сезона, когда у нас выбыло полкоманды, мы продолжили побеждать. Это все благодаря нашему умению адаптироваться, потому что каждый игрок был к этому готов, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше .