Серебряков о том, жалеет ли о переходе в СКА из «Адмирала»: «А смысл жалеть? Это был первый для меня опыт выступления за топ-клуб. Набрался навыков, умений, поправил здоровье»

Никита Серебряков высказался о переходе из СКА в «Авангард» в сезоне-2024/25.

– Как оцениваете минувший сезон и все, что с вами произошло в СКА?

– Интересный сезон получился со своими падениями и взлетами, хороший опыт. Рад тому, что оказался в «Авангарде ».

– Сами хотели уйти из СКА, или клуб решил вас обменять?

– Ну, мне кажется, все все понимали. Не вижу смысла что-то комментировать. Должно было что-то случиться. Мне позвонили в ноябре, сказали, что меня обменяли.

– В СКА столкнулись с тем, чего не ожидали?

– Ну что значит «не ожидал»? Я переходил из «Адмирала » на новый уровень, хотел там себя попробовать. Сезон-2023/24 получился достаточно хорошим. Не получилось, правда, добиться того, чего мы хотели. Но я, как мог делал, свою работу.

– Не жалеете о переходе из «Адмирала» в СКА?

– А смысл жалеть? Это был первый для меня опыт выступления за топ-клуб. СКА очень многое сделал для того, чтобы меня забрать. Я набрался навыков, умений, поправил здоровье. Никогда стараюсь ни о чем не жалеть.

– Кто-то из тренерского штаба СКА объяснял, почему вам перестали доверять на старте того сезона?

– Роман Борисович со мной говорил. Я больше привык работать с тренером вратарей. Но общение с Соколовым, который тогда отвечал за вратарскую бригаду, на эту тему не получилось. Хотя я пытался у него что-то выяснить.

Просто работал, старался выкладываться по максимуму. Понимал, что возможен обмен, и в этом случае надо будет проявлять себя с первых матчей за новый клуб. Готовился, потом получил звонок.

– Роман Ротенберг лично ничего не объяснил?

– Только поблагодарил за то, что я в хорошей форме начал сезон, сделал в отпуске то, что он просил, хорошо прошел все тесты, – сказал вратарь «Авангарда» Никита Серебряков .